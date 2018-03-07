“Mutlu Edebiliyorsak Bizden Mutlusu Yok”

Fatih Anadolu Lisesi, Evkur Yeni Malatyaspor’a moral ziyaretinde bulundu.

Fatih Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ali Kaçmaz, öğretmenler ve öğrenciler, teknik direktör Erol Bulut´a çiçek, takım kaptanı Sadık Çiftpınar´a Türk bayrağı hediye etti. Öğrenciler yanlarında getirdikleri tatlıyı futbolculara ikram etti.

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, bu tür ziyaretlerin kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Bulut, “Gençler bizim geleceğimiz. Yanlarında da çok kıymetli öğretmenlerimiz var. Evkur Yeni Malatyaspor olarak başarılı olup, bu şehrin insanlarını mutlu edebiliyorsak bizden mutlusu ve huzurlusu yok. Bu hafta zor bir maç oynayacağız. Öğrenci kardeşlerimizin bu desteği bize güç katacak” diye konuştu.

Okul Müdürü Ali Kaçmaz ise, Yeni Malatyaspor´a Fenerbahçe maçında başarılar diledi.

Yeni Malatya Gazetesi