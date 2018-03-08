“Mutlu Kadın, Huzurlu Türkiye”

MHP Kadın Kolları İl Başkanı Selma Çiçek ve yönetimi 8 Mart Dünya Kadınlar günü münasebetiyle, Soykan parkı üstünde Fotograf sergisi ve karanfil dağıtımı gerçekleştirdi.

Proğrama MHP Malatya İl Başkan Yardımcıları, Yücel Polat, Burhan Kılıç, Sad Yalçın, Battalgazi MHP İlçe Başkanı Mesut Samanlı,Ülkü Ocakları İl Başkanı Emrah Yılan, MHP Kadın Kolları İl Başkanı Selma Çiçek ve yönetimi katıldı.

8 Mart Kadınlar günü ile ilgili ,MHP İl Başkan Yardımcısı Yücel Polat, “Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle kadın kollarımızın tertip etmiş olduğu bu anlamlı ve önemli etkinlikten dolayı kadın kolları başkanımıza, başkan yardımcılarımıza ve çok kıymetli yönetim kurulundaki dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kadının Türk Dünyasındaki öneminden birkaç cümle bahsedecek olursak; binlerce yıllık Türk tarihinde kadın sürekli hanların, hükümdarların önlerinde eğildiği sultan olmuştur. Başlara taş ve yuva olmuştur. Türk Edebiyatın Şairin kaleminde çiçek, aşık ozanların sazının telinde can olmuştur, canan olmuştur. Kadın kollarımızın düzenlediği bu etkinlikten dolayı teşekkür eder, dünya kadınlar gününü tebrik ederim” dedi.

MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, “8 Mart Dünya Kadınlar günü dolaysıyla kadın kollarımızın düzenlemiş olduğu resim sergisinde bir araya geldik, bu konuda tüm kadın kollarına ve başkanımıza teşekkür ediyoruz. Kadına şiddetin ve kadın cinayetlerinin bol olduğu bir yıl geçirdik. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu tür olayların yaşanmamasını diliyoruz, kadın kollarının da bu konuda bir milat olmasını ve kadına şiddetin son olmasını diliyoruz. Tüm kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyoruz.” diye konuştu.

MHP Kadın Kolları İl Başkanı Selma Çiçek ise “Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar günü, çeşitli platformlarda kadın meseleleri tartışılıyor. Biliyoruz ki kadın toplumun en yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsurudur. Kadının ilerlemesi, sosyal adaletin bir şartı olmakla birlikte sadece bir kadın sorunu değildir. Bu konu sürdürülebilir, adil ve kalkınmış bir toplumu inşa etmenin tek yolu olup politik, sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel güvenliği başarmada ön koşuldur. Demokratik ileri bir toplum için kadınların güçlendirilmeleri, etkinlik alanlarının genişletilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset, hukuk alanlarında eşit fırsatlar ve olanaklardan faydalanabilmeli. Kadın ana, kadın, eş kadın ailedir. Biz diyoruz ki kadın mutlu olursa aile huzurlu olur, aile huzurlu olursa ülke huzurlu olur ve kısaca diyoruz ki, mutlu kadın huzurlu Türkiye.” diye konuştu.

MHP Kadın Kolları İl Başkanlığının düzenlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği resim sergisi ve karanfil dağıtımı ile sona erdi.

Bülten- malatyahaber.com