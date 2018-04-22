Mut’ta Kayısı Hasadı Başladı
Türkiye’nin sofralık kayısı ihtiyacının yüzde 85’ini karşılayan Mersin’in Mut ilçesinde kayısı hasadının başlamasıyla birlikte Mut İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından hasat günü etkinliği düzenlendi.
Etkinlikte kurban kesildi ve kıl çadırda sıkma börek yapılarak misafirlere ikram edildi.
Mut İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ekrem Bayır, üretim sezonunu 20 liradan açtıklarını belirterek, 140-150 bin ton arası rekolte beklediklerini söyledi.
Mersin Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Arif Abalı ise, ürünlerin Almanya, Rusya ve ortadoğu ülkelerine ihraç edileceğini kaydetti.
Mut Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz de, 70 bin ton ihracat gerçekleştirmeyi hedeflediklerini bildirdi.
Tescilli kayısı bahçesi olan üretici Koral Parça ise ağaç başı 15-20 kilo civarında hasat beklediklerine değindi.
Konuşmaların ardından, Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Mersin İl Müdürü Arif Abalı ve davetlilerle birlikte dalından kayısı toplandı. Gelen misafirlere kayısı ikramı yapıldı.
Etkinliğe, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Uzun, İlçe Emniyet Müdürü Murat Güney, Müftü Mustafa Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Celal Kasap, Mut Belediyesi Toptancı Hali Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Mehmet Ali Acar ile vatandaşlar katıldı.
Mersin, iha