Mut’ta Kayısının Altın Yılı

Mersin’in Mut ilçesinde, kilosu 15 lira ile başlayıp şu an 5 ila 8 lira arasında alıcı bulan kayısının bu yıl altın yılını yaşadığı belirtildi.

Mut Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Mehmet Ali Acar, ilk hasadı yapıldığında 15 liradan alıcı bulan sofralık kayısının, şu an 5 ila 8 lira arasında değişen fiyatlarla satıldığını, eriğin ise 5 ila 6 lira arasındaki fiyatını koruduğunu belirterek, “Fiyatlar geçen yıllara oranla çok iyi. Kayısı ve erik bu yıl altın yılını yaşıyor. Üreticimiz de emeğinin karşılığını alıyor” dedi.

Bu yıl özellikle iç ve dış piyasada büyük bir canlılık olduğunu söyleyen Acar, “Üreticimiz hasattan çok memnun. Her geçen yıl üretici emeğinin karşılığını fazlasıyla almaya devam ediyor. Geçen yıl 20 ihracatçı firma sebze halinde kayısı alımı yaptı. Bu yıl ise 40 civarında ihracatçı beklentimiz var. Şu an firmalar ihracat çalışmalarına başladı. Açıkta çıkan Mogador, Bebeko, Ninfa, Trintina, Çağatay, Septik ve İtalyan Tokalı kayısı cinsi 5 ila 8 TL’den alıcı bulmakta. Hasadın başları olmasına karşın bu cinsler halen fiyatını korumakta” diye konuştu.

Mut Ziraat Odası Başkanı Faruk Deniz ise sofralık kayısıda Mut’un Türkiye’nin ana merkezi olduğunu ifade ederek, “Akdeniz ülkelerinden Fransa, İtalya ve İspanya’dan önce kayısı hasadı Mersin’in Mut ilçesinde gerçekleşiyor. Şu an kayısı Rusya ve Irak’a ihraç edilmeye başlandı. Bu yıl kayısı altın çağını yaşıyor. Yapılan toplantılarda çiftçilerimiz de memnuniyetlerini dile getirmektedir” şeklinde konuştu.

Kayısı ve eriğin fiyatının geçen yıllara oranla çok iyi olduğunu söyleyen üreticiler, “Erik hasadı yarı olmasına rağmen 5 ila 6 lira arasında alıcı bulup fiyatını koruyor. Kayısının ise 5 ila 8 lira arasında satışı yapılıyor. Kaliteli ürün yetiştirmenin karşılığını fazlasıyla alıyoruz” dediler.

Mersin, iha