Müzeler Haftası’nda Darende Ziyareti

Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müzeler Haftası kapsamında Darende ilçesine gezi düzenledi.

Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Malatya Müzesi Müdür Yardımcısı Şerif Narçiçek başkanlığında bir grup öğrencinin katılımıyla düzenlenen Darende gezisinde, ilçedeki tarihi ve turistik mekanlar ile Özel Somuncu Baba Tanıtım Merkezi Müzesi ziyaret edildi.

Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser’in de eşlik ettiği grup, Somuncu Baba Külliyesi, Tohma Kanyonu, Kudret Havuzu, Çilehane, Balıklı Kuyular, Hasan Gazi Türbesi ve Şehitliği, Hamidiye Çarşısı ve Günpınar Şelalesi’ni gezdi.

Malatya Müzesi Müdür Yardımcısı Narçiçek, yaptığı açıklamada, Müzeler Haftası dolayısıyla birçok etkinlik planladıklarını bunlardan bir kısmını Darende’de de gerçekleştirdiklerini belirtti.

Belediye Başkanı Eser de müzelere, tarihe, kültüre önem verenleri, Darende’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

AA