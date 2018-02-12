MYB 2. Yarıda Galibiyete Hasret
Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2.Grup takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor, ikinci yarıda henüz galibiyetle tanışamadı.
İkinci yarıda 15.haftayı bay geçiren Malatya Yeşilyurt Belediyespor, oynadığı 4 karşılaşmada 2 beraberlik, 2’de mağlubiyet aldı.
Grup’ta en son ilk yarının son haftasında 17 Aralık’ta deplasmanda Elazığ ekibi Grup Merkez Hasar Hankendispor’u 2-1 mağlup eden turuncu yeşilliler, ikinci yarıda oynadığı 4 karşılaşmada galibiyet yüzü göremedi. İkinci yarının ilk maçında deplasmanda 1920 Maraşspor ile 1-1 berabere kalan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 15.haftayı bay geçirdi. 16.haftada sahasında Dersimspor’a 1-0 mağlup olan turuncu yeşilliler, 17.haftada deplasmanda olaylı geçen karşılaşmada Adıyaman 1954 Spor’a 1-0 yenildi.
Grup’ta 18.haftada sahasında Siverek Belediyespor’u konuk eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, g1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı son dakikalarda bulduğu golle 1-1 berabere bitirdi.
Malatya Yeşilyurt Belediyespor, grupta oynadığı 16 karşılaşmada 5 galibiyet, 5 beraberlik, 6’da mağlubiyet alarak, 20 puan topladı ve haftayı 8.sırada tamamladı.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi