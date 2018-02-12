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MYB 2. Yarıda Galibiyete Hasret

MYB 2. Yarıda Galibiyete Hasret
  • 13.02.2018
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Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2.Grup takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor, ikinci yarıda henüz galibiyetle tanışamadı.

İkinci yarıda 15.haftayı bay geçiren Malatya Yeşilyurt Belediyespor, oynadığı 4 karşılaşmada 2 beraberlik, 2’de mağlubiyet aldı.

Grup’ta en son ilk yarının son haftasında 17 Aralık’ta deplasmanda Elazığ ekibi Grup Merkez Hasar Hankendispor’u 2-1 mağlup eden turuncu yeşilliler, ikinci yarıda oynadığı 4 karşılaşmada galibiyet yüzü göremedi. İkinci yarının ilk maçında deplasmanda 1920 Maraşspor ile 1-1 berabere kalan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 15.haftayı bay geçirdi. 16.haftada sahasında Dersimspor’a 1-0 mağlup olan turuncu yeşilliler, 17.haftada deplasmanda olaylı geçen karşılaşmada Adıyaman 1954 Spor’a 1-0 yenildi.

Grup’ta 18.haftada sahasında Siverek Belediyespor’u konuk eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, g1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı son dakikalarda bulduğu golle 1-1 berabere bitirdi.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor, grupta oynadığı 16 karşılaşmada 5 galibiyet, 5 beraberlik, 6’da mağlubiyet alarak, 20 puan topladı ve haftayı 8.sırada tamamladı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

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