Final

Örnek Resim
İbrahim Yücel Reklam

Arion

Malatya Haber -

MYB 3 Puanla Başlamak İstiyor

MYB 3 Puanla Başlamak İstiyor
  • 23.09.2017
  • 0

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor, ligin ilk haftasında sahasında 1920 Maraşspor ile oynayacağı karşılaşmayı kazanarak, sezona galibiyetle başlamanın hesaplarını yapıyor.

Geride kalan sezon grupta birincilik için sezon sonuna kadar mücadele eden yeşil beyazlılar, ligin ilk haftasında Pazar günü sahasında Kahramanmaraş ekibi 1920 Maraşspor ile karşı karşıya gelecek.

Sezona iddialı hazırlanan Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da kulüp başkanı Dursun Cumali Sucu, lige iyi hazırlandıklarını ifade ederek, sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

İki etaplı kamp çalışmalarının kendileri adına çok verimli geçtiğine değinen Sucu, “Takımımız Malatya ve Nevşehir’de çift etaplı bir kamp süreci geçirdi. Hazırlıklarımız oldukça verimli geçti. Hazırlık maçlarında da teknik heyetimiz eksikleri gördü ve bunun üzerinde çalışmalar gerçekleştirildi. Takım olarak sezona hazırız” dedi.

Sucu, ligin ilk haftasında Pazar günü sahalarında 1920 Maraşspor’u konuk edeceklerini hatırlatan Sucu, “Sezonun ilk maçları her zaman zorlu geçer. 1920 Maraşspor’da bizim gibi hedefleri olan bir takım. Biz kendi sahamızda rakibimizi yenerek, sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile 1920 Maraşspor, ligin ilk haftasında Malatya’da karşı karşıya gelecek. Yeşiltepe 1 nolu sahada oynanacak ve saat 15.00’de başlayacak olan karşılaşmayı Eyüp Taşkan, Zekeriya Bolat, Dursun Zeyrek hakem üçlüsü yönetecek.

Yeni Malatya Gazetesi

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."