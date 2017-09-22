MYB 3 Puanla Başlamak İstiyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor, ligin ilk haftasında sahasında 1920 Maraşspor ile oynayacağı karşılaşmayı kazanarak, sezona galibiyetle başlamanın hesaplarını yapıyor.

Geride kalan sezon grupta birincilik için sezon sonuna kadar mücadele eden yeşil beyazlılar, ligin ilk haftasında Pazar günü sahasında Kahramanmaraş ekibi 1920 Maraşspor ile karşı karşıya gelecek.

Sezona iddialı hazırlanan Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da kulüp başkanı Dursun Cumali Sucu, lige iyi hazırlandıklarını ifade ederek, sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

İki etaplı kamp çalışmalarının kendileri adına çok verimli geçtiğine değinen Sucu, “Takımımız Malatya ve Nevşehir’de çift etaplı bir kamp süreci geçirdi. Hazırlıklarımız oldukça verimli geçti. Hazırlık maçlarında da teknik heyetimiz eksikleri gördü ve bunun üzerinde çalışmalar gerçekleştirildi. Takım olarak sezona hazırız” dedi.

Sucu, ligin ilk haftasında Pazar günü sahalarında 1920 Maraşspor’u konuk edeceklerini hatırlatan Sucu, “Sezonun ilk maçları her zaman zorlu geçer. 1920 Maraşspor’da bizim gibi hedefleri olan bir takım. Biz kendi sahamızda rakibimizi yenerek, sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile 1920 Maraşspor, ligin ilk haftasında Malatya’da karşı karşıya gelecek. Yeşiltepe 1 nolu sahada oynanacak ve saat 15.00’de başlayacak olan karşılaşmayı Eyüp Taşkan, Zekeriya Bolat, Dursun Zeyrek hakem üçlüsü yönetecek.

Yeni Malatya Gazetesi