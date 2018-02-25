MYB Galibiyeti Hatırladı
Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup’ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Elazığ Yolspor’u 3-0 yendi.
Yeşiltepe 1 nolu sahada oynanan karşılaşmayı Ömür Bozkurt, Tülay Ceylan, Sedat Uçar hakem üçlüsü yönetti.
Malatya Yeşilyurt Belediyespor, ilk yarısı 0-0 tamamlanan karşılaşmayı 3-0 kazandı. Yeşilyurt Belediyespor’un gollerini dakika 47’de Mehmet Ali Kayailli, dakika 58’de Penaltıdan Erdal Küçükkara, dakika 71’de ise Mert Ali Turgut kaydetti.
Yeni Malatya Gazetesi
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