MYB Gol Düellosunu Kaybetti

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında Araban Belediyespor’a 3-2 yenildi.

Yeşiltepe 3 nolu sahada oynanan karşılaşmayı Yunus Emre Bulut, Recep İlker Kor, İbrahim Aksoy hakem üçlüsü yönetti.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor Önder Biçer, Murat Avcu, Bedrettin Bulguru, Yunus Emre Eserdi, Abdulvahap Kaya, Mert Ali Turgut, Cuma Nasır, Erdal Küçükkara, Mustafa Maden, Erdem İsotçu ve Royal Najafov on biriyle sahaya çıktı.

Araban Belediyespor ise Raifcan Gürsoy, Mehmet Doğan, Emrah Akşit, Enes Filiz, Gürkan Er, Orkhan Lalayev, Yusuf Özlem, Rufat Mammadov, Cemal Deliktaş, Ali Özdiller, Abdullah Özdemir on biriyle mücadele etti.

Araban Belediyespor, 29.dakikada Emrah Akşit’in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. 55.dakikada Royal Najafov durumu 1-1’e getiren golü kaydetti ancak 57.dakikada Rufat Araban Belediyespor’u 2-1 öne geçirdi. 61.dakikada Mert Ali Turgut durumu 2-2’ye getiren golü kaydetti. Araban Belediyespor’da Orhan 71.dakikada skoru 3-2’ye getirdi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Araban Belediyespor, sahadan 3-2 üstün ayrıldı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi