Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

MYB Masa Tenisi 1. Ligi İçin Mücadele Ediyor

MYB Masa Tenisi 1. Ligi İçin Mücadele Ediyor
  • 22.04.2018
  • 0

Malatya Yeşilyurt Belediyespor Erkek Masa Tenisi Takımı, Ankara Mamak Spor Salonunda düzenlenen Masa Tenisi 2.Lig final etabındaki maçlarını kazanıp, birinci lige yükselmek için mücadele ediyor.

  Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun (TMTF) organize ettiği 2.Lig final etabı müsabakaları Ankara Mamak Spor Salonunda sürüyor. 2.Lig’de yer alan Malatya Yeşilyurt Belediyespor Erkek Masa Tenisi Takımı, final etabında iyi sonuçlar alarak, birinci lige yükselmeyi hedefliyor.

  Türkiye 2.Lig Erkeklerde, ilk gün oynanan maçlar sonunda Balıkesir Bu Piliç Spor, Final etabında 24 maçta 23 galibiyetle lider durumda bulunuyor. Kontak 24 maçta 21 galibiyetle ikinci, Çankaya Ünivrsitesi 24 maçta 18 galibiyetle üçüncü, Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 24 maçta 16 galibiyetle dördüncü, Muğlaspor 24 maçta 15 galibiyetle beşinci, Yalova Belediyesi (B) 25 maçta 12 galibiyet ile altıncı sırada yer alıyor.

Yeni Malatya Gazetesi

Etiketler: /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."