MYB Masa Tenisi Takımı Galibiyetle Başladı
Türkiye Masa Tenisi 2. Liginde mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 2. Devre 1.etap müsabakalarına iyi başladı.
Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Masa Tenisi 2. Lig . Devre 1.etap müsabakaları İstanbul’da başladı. 3 gün sürecek olan müsabakalar boyunca 8 müsabaka oynayacak olan Yeşilyurt Belediyespor, ilk maçında Etimesgut Belediyespor’u 3-2 mağlup etti.
Bayrampaşa Spor Salonunda gerçekleştirilen müsabakalardan iyi sonuçlarla ayrılmak isteyen turuncu yeşilliler, avantaj yakalayıp, birinci lige adım atmak istiyor.
Yeni Malatya Gazetesi
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