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Malatya Haber -

MYB Masa Tenisi Takımı Galibiyetle Başladı

MYB Masa Tenisi Takımı Galibiyetle Başladı
  • 24.03.2018
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Türkiye Masa Tenisi 2. Liginde mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 2. Devre 1.etap müsabakalarına iyi başladı.

  Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Masa Tenisi 2. Lig . Devre 1.etap müsabakaları İstanbul’da başladı. 3 gün sürecek olan müsabakalar boyunca 8 müsabaka oynayacak olan Yeşilyurt Belediyespor, ilk maçında Etimesgut Belediyespor’u 3-2 mağlup etti.

  Bayrampaşa Spor Salonunda gerçekleştirilen müsabakalardan iyi sonuçlarla ayrılmak isteyen turuncu yeşilliler, avantaj yakalayıp, birinci lige adım atmak istiyor.

Yeni Malatya Gazetesi

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