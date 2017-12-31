MYB Salonda Çalıştı
Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2.Grup takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor, ikinci devre hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.
Ligin ilk yarısında aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaşayan ve zirvenin bir hayli uzağında kalan turuncu yeşilliler, ikinci devre hazırlıklarına Malatya’da devam ediyor.
Grup’ta ilk yarıda oynadığı12 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 18 puan toplayan ve 7.sırada bulunan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, lider Adıyaman 1954 Spor’un 13 puan gerisinde ilk yarıyı tamamladı.
İkinci yarı öncesi Azeri forvet oyuncusu Royal Najafov, 1.Grubun lideri Ağrı 1970 Spor’a transfer olan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, ikinci yarıda en iyi puanları toplayarak, sezonu üst sıralarda tamamlamayı hedefliyor.
Turuncu yeşilliler, ikinci yarı hazırlıklarını salonda yaptığı kuvvet çalışmasıyla sürdürdü. Forever Salonu’nda fitness çalışması yapan sporcular, güç ve kuvvet depoladı.
Yeni Malatya Gazetesi