MYB Satranç 1. Ligine Yükseldi

Malatya Yeşilyurt Belediyespor Satranç Takımı, Türkiye Satranç 1. Ligine yükselme başarısını elde etti.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından organize edilen, 57 takım ve 812 sporcunun zirve mücadelesi verdiği “2017 Türkiye Satranç Birinci ve İkinci Ligi” nefesleri kesti. Türkiye Satranç Birinci Ligi’nin şampiyonu İzmir Rota Koleji Derneği olurken, İkinci Lig’de şampiyonluk ipini yine İzmirli takım Berk Tuğra Çalışkan Satranç Spor Kulübü Derneği göğüsledi. Satranç branşına büyük yatırım yapan Malatya Yeşilyurt Belediyespor ise şampiyonada başarılı bir performans ortaya koyarak, 1. Lig’e yükselme başarısını gösterdi.

TSF tarafından 16-23 Temmuz 2017 tarihleri arasında, Konya Rixos Otel’de gerçekleştirilen 2017 Türkiye Satranç Birinci ve İkinci Ligi, heyecan dolu karşılaşmaların ardından tamamlandı.

24 takım ve 337 sporcunun yarıştığı 2017 Türkiye Satranç Birinci Liginde ilk üç sırayı elde ederek 2018 Türkiye İş Bankası Süper Satranç Ligi’ne yükselen takımlar 1. İzmir Rota Koleji Spor Kulübü Derneği 2. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü 3. İstanbul Darüşşafaka Spor Kulübü oldu.

33 takım ve 475 sporcunun mücadele ettiği 2017 Türkiye Satranç İkinci Liginde ilk dört sırayı elde ederek 2018 Türkiye Satranç Birinci Ligi’ne yükselme başarısı gösteren takımlar 1. İzmir Berk Tuğra Çalışkan Satranç Spor Kulübü Derneği 2. Giresun Bulancak İhsaniye Gençlik ve Spor Kulübü Derneği 3. Karaman Doğukışla Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü 4. Malatya Yeşilyurt Belediyespor Kulübü oldu.

İKİ YILDA BÜYÜK BAŞARI

Malatya Yeşilyurt Belediyespor Satranç Takımı, iki yılda büyük bir başarı elde etti. Malatya Yeşilyurt Belediyespor Satranç Takımı 2015-2016 Sezonunda Türkiye Satranç Kulüpler Şampiyonası’nda oynadı. 81 takımın katıldığı Şampiyonada Yeşilyurt Belediyespor takımı başarı göstererek Türkiye Satranç 2. Ligine yükselme başarısını gösterdi.

Salon sporlarına büyük yatırım yapan Yeşilyurt Belediyespor, bu sezon ise 1. Lig hedefiyle çıktığı yolda iyi bir takım kurdu.

Türkiye Satranç 2. Ligi müsabakaları 16-23 Temmuz 2017 tarihlerinde Konya’da yapıldı. Takımlar maçlarını 8 masada oynadı. İlk dört masa serbest olup, geri kalan İki masa bayan sporculardan, bir masa 20 yaş altı, bir masa da 16 yaş altı sporculardan oluştu. 8 masada satranç sporcularıyla 9 tur maç yapan Yeşilyurt Belediyespor Satranç Takımı, 36 takım arasından ilk dörde girerek Türkiye Satranç 1. Ligine yükselme başarısını elde etti.

“LİGLERİMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

Lige yükselen takımlara başarılar dileyen TSF Başkanı Gülkız Tulay, TSF Yönetimi olarak 2014 yılında kurdukları Satranç Birinci Ligi ve bu yıl ilk kez hayata geçirdikleri Satranç İkinci Liginin satranç camiası için çok önemli faaliyetler olduğunu belirtti.

Tülay, konuşmasında, “Bildiğiniz gibi Birinci Ligimizi 2014 yılında sizlerden gelen talepler doğrultusunda kurmuştuk. Birinci Ligimizi kurmadan önce Kulüpler Şampiyonamızı gerçekleştiriyor, daha sonra Türkiye İş Bankası Satranç Ligi’ni yapıyorduk. Ülkemizin dört bir yanından onlarca takımımız kulüpler şampiyonasında yarışıyor ve 14 takımın yarıştığı Türkiye İş Bankası Satranç Ligi’ne yükselmeye çalışıyordu. Aradaki bu büyük ve adil olmayan sayı ve güç farkını gidermek için ilk adımı Satranç Birinci Ligimizi kurarak attık. Birinci Lig ile birlikte turnuvalarımızın güç dengesini önemli oranda sağlamış olduk. Ve son olarak yine sizlerden gelen talepler doğrultusunda bu yıl ilk kez Satranç ikinci Ligini kurarak bu güç dengesini daha da sağlamlaştırmaya çalıştık. Her zaman her şekilde desteklemeye gayret ettiğimiz Kulüplerimizin yarıştıkları liglerimizi en iyi şekilde gerçekleştirmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

“BÜYÜK BİR BAŞARI”

Malatya Yeşilyurt Belediyespor kulübü başkanı Dursun Cumali Sucu, kulüp olarak salon sporlarına büyük önem verdiklerini belirterek, üst üste gelen başarıların kendileri çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Satranç takımının önce 2. Lig, ardından da 1. Lig’e bir yıllık arayla yükseldiğini anımsatan Sucu, “İlk sene 81 takım içerisinden 2. Lig’e yükselme başarısını gösterdik. Bu yılda 36 takım içerisinde ilk 4’e girerek, 1. Lig’e yükseldik” dedi.

Sucu, Konya’daki müsabakaları dakika dakika izlediklerini belirterek, “Yeşiltepe’de satranç için özel bir alan oluşturduk. Salon sporlarına büyük önem verdiğimizi her zaman söylüyoruz. Satranç sporu da bunlardan bir tanesi. Sporcularımızda Konya’da iyi bir performans sergiledi ve takımımız 1. Lig’e yükseldi. Çok duygulu anlar yaşadık. Çok mutluyuz. Bundan sonraki süreçte de Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın destekleriyle başarılarımız devam edecek” diye konuştu.

Sucu, satranç takımının 1. Lig’de mücadele edeceğini voleybol ve masa tenisi takımlarının ise 2. Lig’de mücadele ettiğini belirtti.

“HAK ETTİK, 1. LİG’DEYİZ”

Satranç Malatya İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy, Malatya Yeşilyurt Belediyespor Satranç Takımı’nın hedeflediği 1. Lig’e ulaşmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un satranç branşına büyük önem verdiğine dikkat çeken Toy, “İyi bir takımımız var. Takımımız önce 2. Lig’e, ardından 1. Lig’e yükselme başarısını gösterdi. Katkılarını ve desteklerini esirgemeyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a, Yeşilyurt Belediyespor kulübü başkanı Dursun Cumali Sucu’ya teşekkür ediyoruz. Sporcularımızı ortaya koydukları başarılı performanstan dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi