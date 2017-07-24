MYBS Sahaya İniyor

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Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor futbol takımı, 29 Temmuz’da kamp çalışmalarına Malatya’da başlayacak.
Geçtiğimiz sezon, sezon sonuna kadar şampiyonluk yarışını sürdüren turuncu yeşilliler, grubu ikinci sırada tamamlayarak, Play-off’ta mücadele edememişti.
Bu sezon BAL Ligi için hazırlıklarına start veren Malatya Yeşilyurt Belediyespor, iç ve dış transferde listesinde bulunan oyuncuları kadrosuna kattı. Turuncu yeşilliler, 29 Temmuz’da yeni sezonla ilgili kamp çalışmalarına başlayacak.
Malatya Yeşilyurt Belediyespor kulübü başkanı Dursun Cumali Sucu, transfer çalışmalarını büyük oranda tamamladıklarını belirterek, kamp çalışmalarına göre transfer yapabileceklerini ifade etti.
Sucu, yeni sezon hazırlıkları kapsamında birinci etap kamp çalışmalarına 29 Temmuz’da Malatya’da başlayacaklarını kaydederek, “Birinci etap kamp çalışmamız 10 gün Malatya’da olacak. Birinci etap kamp çalışmalarının ardından ikinci etap kamp çalışmamızı Nevşehir’de yapacağız. Takımımız 12 Ağustos’ta toplanarak, 10 günlük bir çalışma yapacak” dedi.
Yeni Malatya Gazetesi