MYBS Satranç Takımı 1. Lig Yolunda

Satranç Ligi’nde 2. Lig’de yer alan Malatya Yeşilyurt Belediyespor Kulübü Satranç Takımı, 1. Lige çıkmayı hedefliyor.

Geçen yıl Satranç Kulüpler Türkiye Şampiyonası’nda Malatya’yı temsil eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor Kulübü Satranç Takımı, 2. Lig’e yükselme başarısını elde etmişti. 16 -23 Temmuz tarihlerinde Konya’da yapılacak olan Türkiye Satranç 2. Ligi Müsabakalarında mücadele edecek olan Malatya Yeşilyurt Belediyespor Kulübü Satranç Takımı, dört takım arasında yer alıp, 1. Lig’e yükselmeyi hedefliyor.

ŞAMPİYONA KONYA’DA YAPILACAK

Yeşilyurt Belediyespor Satranç Takımı, Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası’nda üstün bir performans ortaya koydu ve 2. Lige yükseldi.

Konya’da gerçekleştirilen Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası’nda 9. Tur tamamlanırken, 9. Tur sonunda Yeşilyurt Belediyespor, 2. Lige yükselme başarısını gösterdi. Türkiye Satranç 2. Ligi müsabakaları 16-23 Temmuz tarihlerinde Konya’da yapılacak. Yeşilyurt Belediyesi’nin destekleriyle oluşturulan satranç takımı, şampiyonadan dereceyle dönmeyi hedefliyor.

“BÜYÜK BİR ATILIM YAPTIK”

Malatya Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanı Dursun Cumali Sucu, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın desteğiyle satranç branşında büyük bir atılım yaptıklarını kaydetti.

Yeşiltepe’de satranç sporcularının rahat bir ortamda çalışabilmeleri için semt konağında yer verildiğini ifade eden Sucu, çalışmaların devam ettiğini ve iyi bir takım oluşturduklarını ifade etti.

Sucu, Yeşilyurt Belediyesi tarafından düzenlenen satranç şenliğinin de satranç sporuna olan ilgiyi artırdığını belirterek, satranç sporunun iyi bir gelişim içerisinde olduğunu dile getirdi.

Kulüp Başkanı Dursun Cumali Sucu, yaptığı açıklamada ” Bu yıl Türkiye Satranç 2. Ligi’nde 36 takım yarışacak. Hedefimiz ilk 4 takım arasına girerek Türkiye Satranç 1. Ligi’ne yükselmektir. Sporcularımızın çalışmalarından memnunum. Takımdaki birlik, beraberlik ruhu ve çalışma azminin takımımızın başarıya ulaşmasını temenni ediyoruz” dedi.

“SALON SPORLARINA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ”

Sucu, kulüp olarak salon sporlarına büyük önem verdiklerini belirterek, bu sezon salon sporlarına verdikleri önemi daha da artıracaklarını ifade etti.

Satranç takımını 1. Lige taşımak istediklerini dile getiren Sucu, 2. Lig’e yükselen voleybol takımı ile 2. Lig’de mücadele eden masa tenisi takımına olan desteklerini sürdüreceklerini ve salon sporlarında başarılı sonuçlar almaya devam edeceklerini belirtti.

Sucu, iyi bir satranç takımına sahip olduklarına dikkat çekerek, “Takımımız daha önce üstün bir başarı ortaya koyarak 2. Lig’e yükselen başarısını gösterdi. Takımımızın Konya’da yapılacak olan 1. Lig’e yükselme müsabakalarında da aynı başarıyı göstereceğinden eminiz” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi