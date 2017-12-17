MYB’ye Komşu Morali
Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup’ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor, deplasmanda Elazığ ekibi Grup Merkez Hankendispor’u 2-1 yendi.
Gençlik Merkezi Sahası’nda oynanan karşılaşmayı Mülazım Argız, Yakup Erdoğan, Ömer Akman hakem üçlüsü yönetti.
Grup Merkez Hankendispor sahaya Alperen Aksu, Adem Taş, Burak Altıngök, Taha Esmeray, Ömer Çiftçioğlu, Ömer Kara, Mustafa Seval, Ramazan Bakır, Semig Çağlar, Emrah Ayyıldız, Görkem Yağcı on biriyle çıktı. Yeşilyurt Belediyespor ise Metehan Erdem, Harun Aytemur, Bedrettin Bulguru, Yunus Emre Eserdi, Mehmet Ali Kayailli, Mert Ali Turgut, Cuma Nasır, Erdal Küçükkara, Mustafa Maden, Erdem İsotçu ve Royal Najafov on biriyle mücadele etti.
Malatya Yeşilyurt Belediyespor, ilk yarısını 1-0 üstün tamamladığı karşılaşmayı 2-1 kazandı. Yeşil beyazlılara galibiyeti getiren golleri Harun Aytemur ile Yunus Emre Eserdi kaydetti.
Yeni Malatya Gazetesi
Bir sürü para harca , her sene aynı senaryo… hala 75 lik dede mi çalıştırıyor bu takımı.