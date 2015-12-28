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Malatya Haber -

Nadirdi Malatya’da Bulundu

Nadirdi Malatya’da Bulundu
  • 28.12.2015
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Malatya’da soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Lekeli Semender bulundu. Lekeli Semender, Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından tekrar doğaya bırakılacak.

Yeşilyurt ilçesinde ikamet eden Ahmet Barla,  ilçe merkezinde kaldırımda Lekeli Semender’e rastladı. Semenderi evine götüren Barla, semender hakkında araştırma yaptıktan sonra koruma altında olduğunu öğrenince, Malatya Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne götürerek yetkililere teslim etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Abdullah Koç, “Doğu Anadolu Bölgesinde nadir görülen bir türümüz. Bu türün habitatı yok olması dolayısıyla nesli tehlike altında” dedi. 

Koç, Lekeli Semender’in boyunun yaklaşık 19 santimetre olduğunu ve sarı beneklerinin bulunduğunu kaydetti. 

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