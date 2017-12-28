Najafov Ağrı 1970 Spor’a Transfer Oldu

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un Azeri golcüsü Royal Najafov, BAL Ligi ekiplerinden Ağrı 1970 Spor’a transfer oldu.

Yeşilyurt Belediyespor, üst sıraları hedefleyerek başladığı 2017-2018 sezonunun başında Azerbaycan 1.lig takımı AZAL PFK Bakü takımı formasıyla 24 golle gol krallığı yaşayan Azeri futbolcu Royal Najafov’u kadrosuna katmıştı.

Qarabag alt yapısında futbola 1998 yılında başlayan Najafov, 2007 yılında Qarabag ile profesyonelliğe geçiş yaptı. 2011 yılında birinci lig ekibi Bakiliya takımına transfer olan Azeri golcü, 2015-2016 sezonunda Azal PFK Bakü takımında 24 golle birinci ligde gol krallığı yaşadı.

Sezon başında Malatya Yeşilyurt Belediyespor’a transfer olan Najafov, devre arasında Spor Toto BAL Ligi 1. Grup’ta şampiyonluk hedefi olan Ağrı 1970 Spor’a transfer oldu.

Royal Najafov, ligin ilk yarısında Yeşilyurt formasıyla 12 karşılaşmada 7 gol kaydetti. Takıma katıldığı günden buyana özverili bir çalışma içerisinde olan Azeri golcü, ligin ilk haftasında Malatya’da 1920 Maraşspor ile oynanan karşılaşmada gol atarak, lige golle ‘merhaba’ demişti. Lig’de 3 ve 4.haftalarda gol atamayan Royal Najafov, 7 kez rakip ağları havalandırmayı başardı.

Ligin 5.haftasında deplasmanda Siverek Belediyespor ağlarını havalandıran Najafov, 6.haftada iç sahada Şehit Kamil Belediyespor ağlarını da havalandırdı. Ligin 7.haftasında deplasmanda Elazığ Yolspor’a 2 gol atan Royal Najafov, Erdağ İnşaat Dumlupınarspor ile Araban Belediyespor’a da gol atmayı başardı.

Yeni Malatya Gazetesi