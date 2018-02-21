Nasuhi ve Derme’ye Bir Şok Baskın Daha
Malatya’da son dönemde asayiş olaylarının yaşandığı Derme Sokak ve Nasuhi Caddesi üzerinde polis ekipleri şok uygulama yaparak, işyeri ve şüpheliler üzerinde kontrol yaptılar.
Emniyete bağlı ekipler aniden Şok uygulama yaptıkları Derme Sokak ve Nasuhi Caddesi üzerindeki kafe ve işyerlerinde kontrol yapılırken, vatandaşların ise kimlik kontrolü gerçekleştirildi.
7 ayrı ekip ile aynı anda başlatılan uygulamada 144 kişinin GBT sorgusu gerçekleştirildi. Sorgulamada yaralama suçundan hakkında yakalama kararı bulunan R.Ş. adlı şüpheli gözaltına alındı.
-15 ve 11 yıl cezaları var
Bu arada, Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda hakkında yağma suçundan kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan M.A. ile yine hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş 11 yıl hapis cezası bulunan R.İ. adlı firariler de yakalanarak gözaltına alındı.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
şehre dışardan saçma sapan insanlar geliyor. şehirde huzurun sağlanması lazım
nefes bile aldırmayın
İYİCE BİR ARAYIN BAKALIM ORALARI , ESRAR HAP DAHA NELER NELER BULACAKSINIZ ….
Bu tür uylulamalar sık sık yapılırsa Malatya’mıza huzur gelir inşalla