Nasuhi ve Derme’ye Bir Şok Baskın Daha

Malatya’da son dönemde asayiş olaylarının yaşandığı Derme Sokak ve Nasuhi Caddesi üzerinde polis ekipleri şok uygulama yaparak, işyeri ve şüpheliler üzerinde kontrol yaptılar.

Emniyete bağlı ekipler aniden Şok uygulama yaptıkları Derme Sokak ve Nasuhi Caddesi üzerindeki kafe ve işyerlerinde kontrol yapılırken, vatandaşların ise kimlik kontrolü gerçekleştirildi.

7 ayrı ekip ile aynı anda başlatılan uygulamada 144 kişinin GBT sorgusu gerçekleştirildi. Sorgulamada yaralama suçundan hakkında yakalama kararı bulunan R.Ş. adlı şüpheli gözaltına alındı.

-15 ve 11 yıl cezaları var

Bu arada, Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda hakkında yağma suçundan kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan M.A. ile yine hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş 11 yıl hapis cezası bulunan R.İ. adlı firariler de yakalanarak gözaltına alındı.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com