Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Nasuhi ve Derme’ye Bir Şok Baskın Daha

Nasuhi ve Derme’ye Bir Şok Baskın Daha
  • 22.02.2018
  • 4

Malatya’da son dönemde asayiş olaylarının yaşandığı Derme Sokak ve Nasuhi Caddesi üzerinde polis ekipleri şok uygulama yaparak, işyeri ve şüpheliler üzerinde kontrol yaptılar.

Emniyete bağlı ekipler aniden Şok uygulama yaptıkları Derme Sokak ve Nasuhi Caddesi üzerindeki kafe ve işyerlerinde kontrol yapılırken, vatandaşların ise kimlik kontrolü gerçekleştirildi.

7 ayrı ekip ile aynı anda başlatılan uygulamada 144 kişinin GBT sorgusu gerçekleştirildi. Sorgulamada yaralama suçundan hakkında yakalama kararı bulunan R.Ş. adlı şüpheli gözaltına alındı.

-15 ve 11 yıl cezaları var

Bu arada, Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda hakkında yağma suçundan kesinleşmiş 15 yıl  hapis cezası bulunan M.A.  ile  yine hakkında  hırsızlık suçundan kesinleşmiş 11 yıl hapis cezası bulunan R.İ. adlı firariler de yakalanarak gözaltına alındı.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

Etiketler: /

Yorumlar
  1. alp dedi ki:
    23 Şubat 2018, 00:24

    şehre dışardan saçma sapan insanlar geliyor. şehirde huzurun sağlanması lazım

    Cevapla
  2. İsmail Hakkı Köktürk dedi ki:
    22 Şubat 2018, 14:42

    nefes bile aldırmayın

    Cevapla
  3. AKÇADAĞLI dedi ki:
    22 Şubat 2018, 09:17

    İYİCE BİR ARAYIN BAKALIM ORALARI , ESRAR HAP DAHA NELER NELER BULACAKSINIZ ….

    Cevapla
  4. Mayer dedi ki:
    22 Şubat 2018, 08:07

    Bu tür uylulamalar sık sık yapılırsa Malatya’mıza huzur gelir inşalla

    Cevapla
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."