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Malatya Haber -

NATO Heyeti’nin İncelemeleri

NATO Heyeti’nin İncelemeleri
  • 27.12.2015
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Patriot füze sisteminin kurulacağı yerlerin tespiti için Malatya’ya gelen NATO heyeti, toplantı üzerine toplantı yapıyor.

Gece uçakla Malatya’ya gelerek Orduevi’ne yerleşen yaklaşık 50 NATO görevlisi, sabah saatlerinde güvenlik önlemleri altında küçük otobüslerle hareket edip Tulga 1 Kışlası’na gitti. Burada yaklaşık bir saat toplantı yapan NATO heyeti, daha sonra Atlaş Kışlası’na geçti. NATO heyeti ayrılırken Tulga -1 Kışlası’nın üzerinde bir helikopterin tur atması ise dikkat çekti.

Eskort eşliğinde merkezdeki kışlalarda düzenlenen toplantılarda, Patriot füze sisteminin kurulacağı yerlerin belirlenmeye çalışıldığı öğrenildi. Füzelerin kurulması planlanan yerlerde inceleme yapacak olan NATO görevlilerinin yarın akşam Malatya’dan ayrılmaları bekleniyor.

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