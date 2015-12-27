“NATO Karar Verecek”

Milli Savunma Bakanı Yılmaz, Patriot füzelerinin Türkiye’ye hangi ülke tarafından gönderileceğine NATO’nun karar vereceğini söyledi.

Romanya Milli Günü dolayısıyla Marriott Otel’de verilen resepsiyona katılan Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, gazetecilerin Türkiye’nin Patriot füze sistemleri talebi konusundaki sorularını yanıtladı.

NATO, ABD, Almanya, Hollanda ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nden oluşan heyetin 2 gündür Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde incelemelerini sürdürdüklerini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

”NATO, ABD, Almanya ve bizim Türk Silahlı Kuvvetlerimizin de oluşturduğu ekip, ülkemizin hangi noktalarına Patriot füzesi konur ise daha geniş bir coğrafyayı koruma altına alacağı yolunda çalışmalar yapıyor. Dün Malatya’daydılar. Bugün de birçok ilimizi ziyaret ediyorlar. Bunlar bir rapor düzenleyecek. Bu raporu hem kendi ülkelerine, mesela Hollandalı heyet Hollanda hükümetine, aynı zamanda NATO’ya, Almanya’dan gelen ekip hem Almanya’ya hem NATO’ya, dolayısıyla NATO’ya sunulan rapor hem kendi ülkeleri tarafından hem de NATO tarafından değerlendirildikten sonra bir karar verilecek. Kısa zamanda neticeleneceğini umuyorum.”

Yılmaz, Patriot füze sistemlerinin hangi ülkeden Türkiye’ye gönderileceğine NATO’nun karar vereceğini söyledi.

İsmet Yılmaz, ”Ama ilk gündeme alınma toplantısında Hollanda’nın, Almanya’nın ve Amerika’nın bu talebe cevap verebilecekleri noktasında bir niyetleri olmuştu. O niyet hala devam ediyor” dedi.