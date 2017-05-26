ABD Başkanı Donald Trump, Brüksel’de gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi’nde konuşma yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesinde Manchester’da meydana gelen saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. İlk kez NATO Zirvesi’ne katılan Başkan Trump, İngiltere’nin Manchester kentinde meydana gelen bombalı saldırıyı kınayarak “Barbarca ve korkunç” olduğunu kaydetti. Trump, terörizmin şeytansı yönüne vurgu yaparak “Konsere katılan masum küçük kızlar ve diğerleri korkunç bir şekilde öldürüldü ve yaralandı” dedi. Trump, ABD’de yaşanan istihbarat sızıntılarının Manchester’daki saldırıyla bağlantılı olmasının da oldukça rahatsız edici olduğunu söyledi. Aşırıcılara tekrar vurgu yaparak onları toplumdan dışlanmış, “kaybedenler” olarak nitelendiren Başkan Trump, ABD’nin terörle mücadeleye durmadan devam edeceğini söyledi.

AİLE FOTOĞRAFINDA YER ALDI, MERKEL’LE GÖRÜŞTÜ..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de çeşitli temaslarda bulunan Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında çekilen aile fotoğrafında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak için gittiği Brüksel’de ikili görüşmeler kapsamında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 30 dakika sürdü.

Brüksel, iha