Ne Galibiyetmiş Bu!. Galatasaray Darmadağın..
Geçtiğimiz Pazar günü Evkur Malatyaspor’la oynadığı karşılaşmada bir varlık ortaya koyamayan ve 2-1 mağlup olan Galatasaray’da, bu mağlubiyet adeta deprem etkisi yarattı. Hırvat teknik direktör Igor Tudor’un görevine son verilirken, Dursun Özbek yönetimi olağanüstü seçimli genel kurul aldı.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ’nin Borsa İstanbul’a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda da yer alan açıklamada, “Şirketimizin 18 Aralık’ta yapılan yönetim kurulu toplantısında Futbol A Takımı teknik direktörümüz Igor Tudor ve teknik ekibinin görevine son verilmesi konusunda oy birliğiyle karar alınmıştır.” denildi.
“Seçim kaçınılmaz bir olay”
Galatasaray’ın geleceğine ait kararlar aldıklarını belirten Başkan Dursun Özbek, “Fatih Terim ile ilgili bir tartışma çıkmadı. Bizim aldığımız kararlar tamamen Galatasaray’ın geleceğine ait kararlar. Bugünkü yönetim ve başkanı yıpratmak için Galatasaray’ın menfaatlerine yönelik bir duruş var. Dolayısıyla Galatasaray Spor Kulübü bundan zarar görüyor. En azından bu zarar görme sürecini kısaltmak lazım. Zaten demokratik yapımız içinde seçim kaçınılmaz bir olay. Her zaman da gündemde olabilir” diye konuştu.
“Taraftarımız endişe etmesin”
Dursun Özbek, sarı-kırmızılı taraftarlara da seslenerek şunları söyledi:
“Bugünkü yönetim kurulu tamamen görevinin bilincinde ve Galatasaray’ın menfaatlerini korumak için çalışacaktır. Taraftarımız da endişe etmesin, Galatasaray’ın şampiyonluktaki süreci hiçbir şekilde etkilenmeyecektir.“
“Galatasaray’ın şampiyonluk yürüyüşü zedelenmez”
Dursun Özbek, takımın başına kimin geçeceğine dair netleşmiş bir durumun olmadığını söyleyerek, “Hepsi peş peşe olmaz. Bugün alınan kararla Tudor ile beraberliğimizin son bulmasıydı. Önümüzde bir süreç var. Yönetimimiz bu süreci de en iyi şekilde değerlendirecektir. Galatasaray’ın şampiyonluk yürüyüşünün zedelenmemesi için yönetim kurulu görevde” ifadelerini kullandı.
İstanbul, AA- iha- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi
ARŞİV FOTO: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve İgor Tudor
evvelden beri Malatyaspor’a yenildiği için teknik direktör değiştiren çok takım oldu. Ama bu Türkiye için iyi oldu. Fatih Terim’e hoca olur da milyon lira işsizlik maaşı hepimizin cebinden çıkmaz.
İstanbul medyasinin ve menfaatci yorumcularin sempati duydugu sehirler gercek deplasman olamaz ve olamiyorda gercek deplasman malatya ve bundan sonra da kaliteli tranferlerlede malatya olacak dağ havasi adami carpar… Ya kendine getirir…ya doğruyu buldurur…yada herşeyi unutturur…sonsuza kadar seninle yuruyecegiz şanli malatya…beydağinda kar olsaydim malatyada bey olsaydim ne olurdu şampiyon olsaydim.
Gerçekten Malatyaspor gs ‘a büyük bir iyilik yaptı.gerçeği yakında anlıyacaklar.
Bu galibiyet G.Sarayda gündemi değiştirirken,anlı şanlı spor yorumcularıda G.Saraya ateş püskürüyor.
Malatyaspor galatasaraya büyük iyilik yaptı gs şampiyon olacak
abartılı bir haber olmuş. gidişat belliydi. malatya maçı bardağı taşıran son damla oldu.