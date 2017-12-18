Ne Galibiyetmiş Bu!. Galatasaray Darmadağın..

Geçtiğimiz Pazar günü Evkur Malatyaspor’la oynadığı karşılaşmada bir varlık ortaya koyamayan ve 2-1 mağlup olan Galatasaray’da, bu mağlubiyet adeta deprem etkisi yarattı. Hırvat teknik direktör Igor Tudor’un görevine son verilirken, Dursun Özbek yönetimi olağanüstü seçimli genel kurul aldı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ’nin Borsa İstanbul’a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda da yer alan açıklamada, “Şirketimizin 18 Aralık’ta yapılan yönetim kurulu toplantısında Futbol A Takımı teknik direktörümüz Igor Tudor ve teknik ekibinin görevine son verilmesi konusunda oy birliğiyle karar alınmıştır.” denildi.

“Seçim kaçınılmaz bir olay”

Galatasaray’ın geleceğine ait kararlar aldıklarını belirten Başkan Dursun Özbek, “Fatih Terim ile ilgili bir tartışma çıkmadı. Bizim aldığımız kararlar tamamen Galatasaray’ın geleceğine ait kararlar. Bugünkü yönetim ve başkanı yıpratmak için Galatasaray’ın menfaatlerine yönelik bir duruş var. Dolayısıyla Galatasaray Spor Kulübü bundan zarar görüyor. En azından bu zarar görme sürecini kısaltmak lazım. Zaten demokratik yapımız içinde seçim kaçınılmaz bir olay. Her zaman da gündemde olabilir” diye konuştu.

“Taraftarımız endişe etmesin”

Dursun Özbek, sarı-kırmızılı taraftarlara da seslenerek şunları söyledi:

“Bugünkü yönetim kurulu tamamen görevinin bilincinde ve Galatasaray’ın menfaatlerini korumak için çalışacaktır. Taraftarımız da endişe etmesin, Galatasaray’ın şampiyonluktaki süreci hiçbir şekilde etkilenmeyecektir.“

“Galatasaray’ın şampiyonluk yürüyüşü zedelenmez”

Dursun Özbek, takımın başına kimin geçeceğine dair netleşmiş bir durumun olmadığını söyleyerek, “Hepsi peş peşe olmaz. Bugün alınan kararla Tudor ile beraberliğimizin son bulmasıydı. Önümüzde bir süreç var. Yönetimimiz bu süreci de en iyi şekilde değerlendirecektir. Galatasaray’ın şampiyonluk yürüyüşünün zedelenmemesi için yönetim kurulu görevde” ifadelerini kullandı.

İstanbul, AA- iha- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi

ARŞİV FOTO: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve İgor Tudor