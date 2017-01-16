“Ne İstiyorsunuz Atatürk’ten, İnönü’den?!.”

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) geçtiğimiz günlerde açıkladığı yeni müfredatın, ülkenin kurucu değerlerine saldırmak için yapıldığını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba; “Bir ülkenin eğitim sistemiyle ancak bu kadar hoyratça oynanabilir. Hazırladıkları müfredat laik, bilimsel, demokratik yaklaşımdan uzak, çocukları ve gençleri gerici bir zihniyetin eline atmayı hedefleyen bir metin. IŞİD denen barbar örgüt müfredata katkı sunsa, muhtemelen bu değişiklikleri isterdi. Ülkenin kurucu değerlerini, Atatürk ve İsmet İnönü’yü kitaplardan silmek, Cumhuriyeti içine sindiremeyen kişilerin hınç alma göstergesidir.”dedi.

Ağbaba, Milli Eğitim Bakanlığı’nın,“Atatürkçülük” kavramını sosyal bilimler derslerinin müfredatından tamamen çıkarması, 1. sınıflara yönelik Hayat Bilgisi dersinin eski eğitim programında, “Atatürk’ün vatan ve millet sevgisi, yurdun Atatürk’ün önderliğinde düşmanlardan kurtarıldığı, Atatürk resmi, Türk bayrağı, İstiklal Marşı ve Gençliğe Hitabe’nin sınıfta bulunma nedenleri ile çocukların Atatürk’ün hayatını öğrenmeye istekli olmalarının sağlanarak, Türk milletinin Atatürk’ün önderliğinde kavuştuğu hak ve hürriyetleri fark edebilmesinin çocuklara aşılanması” hedeflenirken, yeni müfredatta bu konuların yer almaması, MEB’in yeni müfredatında “Atatürk’ün ‘sadece’ doğum yeri, anne ve babasının adı, ölüm yeri ve Anıtkabir üzerinde durulur” denilmesi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredat değişikliğindeki esas amacını ortaya koyduğunu savundu.

Mili Eğitim Bakanlığı’nı sert sözlerle eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Atatürk’ün çocuklara anlatılmasından korkan insanlar, bu ülkenin eğitim sistemini korkularıyla şekillendirmek istiyorlar. Müfredatta, 2. Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin dış politikası ve savaş sırasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, ekonomik gelişmeler bölümünden, ‘İsmet İnönü’ başlığı kaldırıldığı görülüyor. İsmet İnönü ki Türkiye’yi 2. Dünya savaşına sokmama başarısı göstererek, ülkenin kaderine yön vermiş, eşsiz bir siyasetçidir. Eğer bizlerin dedeleri ve babaları hayatta ise, dolayısıyla bizler var olmuş isek bunu İsmet İnönü’nün öngörülü devlet adamlığına borçluyuz. Bugün dış politikada gösterdikleri beceriksizlikler tüm dünya tarafından bilinenlerin, Atatürk ve İsmet İnönü’yle uğraşmalarının asıl amacı da onların liderlik vasıflarının yeni nesiller tarafından bilinmesini engellemek içindir.” ifadelerini kullandı.

Ağbaba “Hazırladıkları müfredat laik, bilimsel, demokratik yaklaşımdan uzak, çocukları ve gençleri gerici bir zihniyetin eline atmayı hedefleyen bir metin. Ülkenin kurucu değerlerini, Atatürk ve İsmet İnönü’yü kitaplardan silmek, Cumhuriyeti içine sindiremeyen kişilerin hınç alma göstergesidir. Müfredatın bu şekilde geçmemesi için mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

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