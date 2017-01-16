“Ne İstiyorsunuz Atatürk’ten, İnönü’den?!.”
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) geçtiğimiz günlerde açıkladığı yeni müfredatın, ülkenin kurucu değerlerine saldırmak için yapıldığını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba; “Bir ülkenin eğitim sistemiyle ancak bu kadar hoyratça oynanabilir. Hazırladıkları müfredat laik, bilimsel, demokratik yaklaşımdan uzak, çocukları ve gençleri gerici bir zihniyetin eline atmayı hedefleyen bir metin. IŞİD denen barbar örgüt müfredata katkı sunsa, muhtemelen bu değişiklikleri isterdi. Ülkenin kurucu değerlerini, Atatürk ve İsmet İnönü’yü kitaplardan silmek, Cumhuriyeti içine sindiremeyen kişilerin hınç alma göstergesidir.”dedi.
Ağbaba, Milli Eğitim Bakanlığı’nın,“Atatürkçülük” kavramını sosyal bilimler derslerinin müfredatından tamamen çıkarması, 1. sınıflara yönelik Hayat Bilgisi dersinin eski eğitim programında, “Atatürk’ün vatan ve millet sevgisi, yurdun Atatürk’ün önderliğinde düşmanlardan kurtarıldığı, Atatürk resmi, Türk bayrağı, İstiklal Marşı ve Gençliğe Hitabe’nin sınıfta bulunma nedenleri ile çocukların Atatürk’ün hayatını öğrenmeye istekli olmalarının sağlanarak, Türk milletinin Atatürk’ün önderliğinde kavuştuğu hak ve hürriyetleri fark edebilmesinin çocuklara aşılanması” hedeflenirken, yeni müfredatta bu konuların yer almaması, MEB’in yeni müfredatında “Atatürk’ün ‘sadece’ doğum yeri, anne ve babasının adı, ölüm yeri ve Anıtkabir üzerinde durulur” denilmesi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredat değişikliğindeki esas amacını ortaya koyduğunu savundu.
Mili Eğitim Bakanlığı’nı sert sözlerle eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Atatürk’ün çocuklara anlatılmasından korkan insanlar, bu ülkenin eğitim sistemini korkularıyla şekillendirmek istiyorlar. Müfredatta, 2. Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin dış politikası ve savaş sırasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, ekonomik gelişmeler bölümünden, ‘İsmet İnönü’ başlığı kaldırıldığı görülüyor. İsmet İnönü ki Türkiye’yi 2. Dünya savaşına sokmama başarısı göstererek, ülkenin kaderine yön vermiş, eşsiz bir siyasetçidir. Eğer bizlerin dedeleri ve babaları hayatta ise, dolayısıyla bizler var olmuş isek bunu İsmet İnönü’nün öngörülü devlet adamlığına borçluyuz. Bugün dış politikada gösterdikleri beceriksizlikler tüm dünya tarafından bilinenlerin, Atatürk ve İsmet İnönü’yle uğraşmalarının asıl amacı da onların liderlik vasıflarının yeni nesiller tarafından bilinmesini engellemek içindir.” ifadelerini kullandı.
Ağbaba “Hazırladıkları müfredat laik, bilimsel, demokratik yaklaşımdan uzak, çocukları ve gençleri gerici bir zihniyetin eline atmayı hedefleyen bir metin. Ülkenin kurucu değerlerini, Atatürk ve İsmet İnönü’yü kitaplardan silmek, Cumhuriyeti içine sindiremeyen kişilerin hınç alma göstergesidir. Müfredatın bu şekilde geçmemesi için mücadeleye devam edeceğiz” dedi.
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Ben ilk okuldaydim atatur ülkemizi osmanlidan kurtarip cumhuruyeti kurdu diye ögrettiler ortaokula geldim bambaska seyler anlattilar liseyi soylemiyorum velhasil bundan 20 yil 25 yil once osmanli kotulenirken nerdeydiniz diye sorarlar..benim bir önderim var oda peygamber efendimiz..ataturk iyi bir asker olabilir akilli olabilir ama bu kadar ilahlastirip olmazsan olmazdik demenin manasi yok kim bu ulkeye bir civi cakip fayda sagladiysa Allah razi olsun ama kim bu ülkeye islama en ufak zarar verdiyse de Allah sorsun..
Degerli hemşehrilerim,
ülkemizde adim adim cumhuriyet rejimini değiştirme stratejisi uygulaniyor.
Ha dogru mu yapıyorlar bence evet. Sanki cumhuriyet rejiminde çok mu iyiyiz..Ornegin Malatya milletvekillerinden bazilari secimden 2 ay once taniyip, milletvekkiligi bittigi gun unutuluyorlar…Ornegin Belediye baskanlari, 2-3 yil once Orduzu Belediye Baskanligi yapan Cumali Ekin Bey okuma yazmayi askerde ogrenmisti…..Suan ki Buyuksehir Belediye Baskanida acikogretim mezunu..Hayatinda Malatya disinda hic disinda yasamamis..
Velhasilkelam, zaten millet makarnaya, boy uzunluguna gore oy veriyor, bundan sonra oy vermese de olur..En iyisi monarsi gelsin, ulkenin adida Erdoganlı Devleti olsun Erdogan padisah, yildirim vezir, Belediye baskanlari da bey olsun da bitsin tum kavgalar….
ne kadar militan bir yorum.veli bey in her zamanki üslubu…hiç degismediler.Atatürkü bu kadar radikal bir anlayisla anlamak zarar veriyor.lutfen çağı iyi anlayın.cagdas uygarlik seviyesine nasil çıkılır iyi etüt edin.
Et veli bey et mücadele et Meclisi işgal edin kürsüye saldırın mecliste ne kadar trajikomik olaylara sebep olduğunu Türkiye bir kez daha gördü Meclisteki abuk subuk olayları yaparken acaba diyorum içlerinden utananlarda varmı biz bu Meclisin vekilleri olarak şu halimize bakın diyen varmıdır Atatürk’ün derslerde ki tanıtımı yaptıkları savaşları yeterince bilgi edinecek kadar var İsmet İnönü’ye gelince ne istiyorsunuz derdiniz ne sizin ne olsun yani başka bir icraatınız kalmadı ülkeye tek bir faydalı işiniz kalmadı İnönü’ye mi sığındınız çooook uzun yıllar oldu halkımızın helal be CHP’nin şu maddesi veya teklifi ne kadar iyi oldu demeyeli hoş kurulduğu günden beri yokta neyse sizden bi güzellik beklemiyoruz zaten