“Ne İstiyorsunuz Bu Kentten?”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba,Eylül ayında cazibe merkezlerinden biri olarak açıklanan Malatya’nın Ocak ayında merkez olmaktan çıkarılmasını eleştirerek, “AKP Hükümetinin Malatya’yla alıp veremediği nedir anlamak mümkün değil. Malatya’ya haksızlıkta birbirleriyle yarışıyorlar. Ne istiyorsunuz bu kentten, çıkın açıklayın” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım’ın 4 Eylül 2016 tarihinde Diyarbakır’da açıkladığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Cazibe Merkezleri Programına göre , Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun, 5 bölge olarak ele alınacağını, beşinci bölgede iki cazibe merkezinin yer aldığını ,bu merkezlerin Elazığ ve Malatya olduğunu bu iki cazibe merkezine bağlı illerin de Adıyaman, Tunceli, Bingöl illerinden oluştuğu açıklanmıştı.

Başbakan Yıldırım’ın Malatya’yı cazibe merkezi olarak açıklamasının üzerinden 5 ay geçtikten sonra, 24 Ocak 2017 tarihinde yaptığı açıklamada ise Malatya ilinin cazibe merkezi olmaktan çıkarıldığı,Elazığ’a bağlı bir konuma getirildiği ortaya çıktı.

SAHİPSİZ KENT DERKEN TAM DA BUNU SÖYLÜYORDUK

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba,”Malatya birilerinin yap-boz tahtası olmayacak kadar büyük bir şehirdir. 5 ay önce merkez illerden biri olarak açıklanan Malatya’nın neden merkez olmaktan çıkarıldığını kimse açıklamayacak mı? Malatya sahipsiz derken tam da bunu söylüyoruz. AKP’nin Malatya milletvekilleri CHP’ye laf yetiştireceklerine, Malatya’ya yapılan haksızlıklara ‘dur’desinler. Bir gün de, Malatya milletvekili olduklarını hatırlayıp,Malatya için çalışsalar” dedi.

TASARRUFU HEP MALATYA’DAN BEKLİYORLAR

“AKP eliyle Malatya cazibesini yitirdi” diyen Ağbaba, “AKP Hükümetinin Malatya’yla alıp veremediği nedir anlamak mümkün değil. Ne zaman bir tasarruf yapılacaksa hep Malatya’dan yapılıyor.Malatya’ya haksızlıkta birbirleriyle yarışıyorlar.Ne istiyorsunuz bu kentten, çıkın açıklayın” ifadelerini kullandı.

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