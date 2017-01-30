“Ne İstiyorsunuz Bu Kentten?”
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba,Eylül ayında cazibe merkezlerinden biri olarak açıklanan Malatya’nın Ocak ayında merkez olmaktan çıkarılmasını eleştirerek, “AKP Hükümetinin Malatya’yla alıp veremediği nedir anlamak mümkün değil. Malatya’ya haksızlıkta birbirleriyle yarışıyorlar. Ne istiyorsunuz bu kentten, çıkın açıklayın” dedi.
Başbakan Binali Yıldırım’ın 4 Eylül 2016 tarihinde Diyarbakır’da açıkladığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Cazibe Merkezleri Programına göre , Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun, 5 bölge olarak ele alınacağını, beşinci bölgede iki cazibe merkezinin yer aldığını ,bu merkezlerin Elazığ ve Malatya olduğunu bu iki cazibe merkezine bağlı illerin de Adıyaman, Tunceli, Bingöl illerinden oluştuğu açıklanmıştı.
Başbakan Yıldırım’ın Malatya’yı cazibe merkezi olarak açıklamasının üzerinden 5 ay geçtikten sonra, 24 Ocak 2017 tarihinde yaptığı açıklamada ise Malatya ilinin cazibe merkezi olmaktan çıkarıldığı,Elazığ’a bağlı bir konuma getirildiği ortaya çıktı.
SAHİPSİZ KENT DERKEN TAM DA BUNU SÖYLÜYORDUK
Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba,”Malatya birilerinin yap-boz tahtası olmayacak kadar büyük bir şehirdir. 5 ay önce merkez illerden biri olarak açıklanan Malatya’nın neden merkez olmaktan çıkarıldığını kimse açıklamayacak mı? Malatya sahipsiz derken tam da bunu söylüyoruz. AKP’nin Malatya milletvekilleri CHP’ye laf yetiştireceklerine, Malatya’ya yapılan haksızlıklara ‘dur’desinler. Bir gün de, Malatya milletvekili olduklarını hatırlayıp,Malatya için çalışsalar” dedi.
TASARRUFU HEP MALATYA’DAN BEKLİYORLAR
“AKP eliyle Malatya cazibesini yitirdi” diyen Ağbaba, “AKP Hükümetinin Malatya’yla alıp veremediği nedir anlamak mümkün değil. Ne zaman bir tasarruf yapılacaksa hep Malatya’dan yapılıyor.Malatya’ya haksızlıkta birbirleriyle yarışıyorlar.Ne istiyorsunuz bu kentten, çıkın açıklayın” ifadelerini kullandı.
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VELİ BEY HAKLI… Veli beyin partisini falan kimse bahane etmesin. Kimse TV lere çıkıp da hava atmasın.Bu şehire bir şey veremiyorsunuz. Şehir kendi kendine bir çocuğun büyümesi gibi büyüyor.. Malatya’ya gereken hizmeti alamıyorsunuz. Ve benim gibiler de her seçimde sizlere oy veriyor. Yetti artık… Eşin dostun işlerini takip etmeyen, bu fırsat her zaman gelmez düşüncesi taşımayan, kendi zenginlerini yaratma çabasında olmayan vekiller istiyoruz.
Elazığ in çevre yolu biteli nerdeyse 6-7 sene oldu biz halen güneye mi yapilsaydi yok kamulaştırma bilmem ne uğraşıyoruz varın gerisini siz düşünün. Bizim vekiller de bi düşünsün ler bence
Sağlam numuneleri olmayan köprülere sağlam raporu veren, eksik işleri onaylayan kurumun bölge müdürlüğünü sırtınıza alın istediğiniz yere götürün.
Haramı helali bilmeyen, kul Hakkı’ndan bihaber yönetici Elazığlı olsa ne olur Malatyalı olsa ne olur.
Elin oğlu yurt dışından gelir kola fabrikasını Elazığ’a açar o kolayı Malatyalı da içer Elazığlıda içer sesi çıkmaz. Bölge müdürlüğü için birbirini yer.
Beyler verin bütün bölge müdürlüklerini inanın zarar etmezsiniz.
Onun yerine teşvikleri Malatya’ya alıp 7. 8. Organizeyi kurdurmanın yolunu arayın.
500 tane memurun alacağı maaş yerine 5 000 tane işçinin , mühendisin, teknikerin maaşı Malatya ekonomisine daha fazla hareket-bereket katar.
Bugüne kadar surekli akp oy verdım acıkcada söylüyorum başkanlık sıstemınde de verecem! Geçer geçmez ayrı konu! Ama Veli bey Malatya konusunda sonuna kadar haklı! Hep söylüyorum her yonden aklınıza gelecek tüm bölge müdürlükleri yapılacak tüm yatırımlar, projeler vs vs ne varsa Elazığ’a bağlıyız arkadas! Kımse yalan soylemesın! Malatya Elazığ dan mutlaka ayrılmalıdır! Ayrılmadığı müddetçe hızmet beklemeyın! Adamlar artık bölge müdürlüğü olayını asmışlar hızmetın en ıyısını Elazığ’a en kötüsünü dıger ıllere yapıyolar! Bakın Beylerderesi köprüsüne anlarsınız😀 Cunku adamlar mıllıyetcılık adı altında kendı ıllerıne yapıyorlar! Malatya ya tüm bölge müdürlükleri yenisi yapılmalı! Malatya Elazığ bağlı olayı Bir an önce bıtmelidir! Nokta! Yoksa sehır hastanesine , sivil havalimanına, insansız hava aracı bölge merkezine, bılgı merkezıne tüm bölge mudurluklerıne bakar dururuz😀 Bir buyuksehır düşünün küçük sehıre bağlı olsun! Erzurum kıme bağlı, Van kıme bağlı, dıyarbakır kıme bağlı, Kayseri kıme bağlı? Hepsı merkez buyuksehır! Malatya ya bakın Elazığ a bağlı ! Bu degısmelı!
Elazığ ile aramızı açmaya çalışmayın
Her ne olursa olsun secimlerde yüzde 75 oy geliyor
Malatya kis uykusunda uyanmaya niyetleri yok o nedenle baska yatirimlara gerek yok 20 km yol yapildi toki binalari malatyayi ucurur yetmezmi