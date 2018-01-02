“Ne Kendileri Ne de Halk İnanıyor!”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, AKP Genel Başkanı Erdoğan ve Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu’nun emekçilerle ilgili söylemlerini eleştirerek, “Dünyada hiçbir iktidar kendi yurttaşıyla, emekçisiyle bu şekilde dalga geçmemiştir. AKP Hükümeti emek düşmanı olarak tarihte yerini aldı” dedi.

“NEFES ALIYORSUNUZ YA DAHA NE İSTİYORSUNUZ?”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba, “Türkiye’nin en önemli sorunlarının başında emek düşmanı politikalar gelmektedir. Sanki bir lütufmuş gibi taşeron işçinin kadrosunu ‘Ne kadrosu zaten çalışıyorsunuz’ demek, milyonlarca emekçiye açlık sınırında asgari ücret verip ‘eline diline dursun’ demek AKP’nin emeğe ve emekçiye bakışının en net göstergesidir. Ülkeyi yönetip, tüm emekçileri kendi işyerlerindeki işçiler sanan bu zihniyetteki insanlar yakında ‘nefes alıp veriyorsunuz ya daha ne istiyorsunuz’ derse şaşırmamak gerekir. Ülkede yaşayan emekçiye, üreticiye, eğitimciye düşman gözüyle bakan, hakkını isteyen yurttaşı azarlayan bu tavrı şiddetle kınıyoruz.” dedi.

“ASGARİ ÜCRETLİYE ARABA HESABI YAPMAK AYIPTIR”

Ağbaba, “Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’nun 42 asgari ücret maaşıyla bir otomobil alınacağını söylemesi emekçiyle dalga geçmekten başka bir şey değildir.” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Bir Başbakan Yardımcısının yapılan asgari ücret zammını övmek için başka bir örnek bulamaması üzüntü vericidir. Asgari ücret 15 yılda 9 kat arttığını söyleyenler ülkedeki döviz kurunu, benzinin litre fiyatını, etin kaç lira olduğunu söyleyemiyorlar. 3 aylık maaşı ile araba alabilenler, emekçinin 42 aylık maaşı ile araba alacağını övünerek söyleyebiliyorlar. AKP yöneticileri kendi ürettikleri rakamlarla yaptıkları icraatları ballandıra ballandıra anlatıyorlar. Ama söylediklerine ne kendileri ne de halk inanıyor” dedi.

“EKMEK YOKSA PASTA YESİNLER TAVRI”

Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba açıklamasının devamında şu görüşlere yer verdi:

“ Otoyola, köprülere, benzine, doğalgaza zam yapılınca “güncelleme”, ekmeğe yapılınca “zam yok gramaj ayarı var” denen ülkede asgari ücretliye dalga geçer gibi, 42 ay yeme içme arabanı alırsın diyorlar. Bunu söyleyenler sadece bir ay asgari ücretle geçinmeye çalışsın, hatta bir ay çok gelirse sadece bir gün ceplerinde 3 lirayla eve ekmek götürme derdine düşsünler görelim. Halka yüksekten bakan AKP elitleri, ekmek yoksa pasta yesinler küstahlığındaki tavırlarını sürdürmeye, biz ise bir tek çocuğun dahi yatağa aç girmeyeceği bir ülke için mücadele etmeye devam edeceğiz”

“ASGARİ ÜCRETLİ İNGİLTERE’DE 300, TÜRKİYE’DE 40 KG ET ALIYOR”

İktidarın asgari ücretin diğer ülkelerle karşılaştırıldığında yüksek olduğunu söyleyerek gerçekleri saptırdığını kaydeden Ağbaba, “ Oysa rakamlar onların söylediğinin tam tersini söylüyor. Bir asgari ücretli İrlanda’da 7 bin 100 lira, Almanya’da 6 Bin 800 lira, Slovenya’da 3 Bin 600 lira, Yunanistan’da 3 bin 100 lira alırken Türkiye’de Bin 603 lira alıyor. Satın alma gücü değerlendirildiğinde Türkiye’deki asgari ücretli Avrupa’daki asgari ücretlinin yanına bile yaklaşamıyor. Örneğin İngiltere’de bir işçi asgari ücreti ile 300 Kg, Almanya’da 214 kilo, Türkiye’de ise 40 kilo et alabiliyor. Türkiye’yle İngiltere arasında 7,5 kat fark var. Asgari ücretin 2016 da 493, 2017 de 432, 2018 de 352 Avroya karşılık geldiğini belirten Ağbaba, “Son 3 yılda asgari ücretlinin maaşları eridikçe eriyor. Yapılan zamlar emekçinin eline geçmiyor” ifadelerini kullandı.

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