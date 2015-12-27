Ne Olacak Bu Yol?

Malatya-Sivas karayolu ölüm saçıyor. Karayolları, güzergahı standartlara uygun hale getirme yerine uyarı levhaları ile kazaların önüne geçme uygulaması ise yaramadı. Güzergahta hemen her gün kazalar ve ölümler meydana geliyor. AKP’li milletvekillerinin yıllardır dile getirdiği “Malatya- Sivas karayolunu duble yol haline getireceğiz” söylemi ise aradan yıllar geçtiği halde sözde kaldı.

33 Km’lik Yolda 360 Uyarı Levhası

Yöre halkı tarafından “Azrail’in en çok mesai yaptığı güzergah” olarak adlandırılan 33 Km’lik Hekimhan- Hasançelebi güzergahında 360’dan fazla uyarı levhası bulunuyor. Uzmanlar “Bu kadar çok uyarı levhasının bulunması, yolun sağlıklı olmadığını bir göstergesidir. Standartlara uygun olarak yapılan hiçbir güzergahta bu kadar çok uyarı levhası olmaz” diyerek, uyarı levhalarının aşırı derecede fazla olması yolun standartlara uygun olmadığının bir göstergesi olduğunu öne sürerken, güzergahta oturan ilçe, belde ve köy sakinleri “Güzergahımızda, gün geçmiyor ki kaza olmasın. Bu kazaların çoğu da ölümlü kazalardır. O nedenle Azrail’in en fazla mesai yaptığı güzergah olarak adlandırdık. Milletvekillerinin, yol genişletme ihalelerini yaptık, uygulama ihalesine başlayacağız masalını artık duymak istemiyoruz. Yollarımızın güvenli ve standartlara uygun hale getirilmesinden başka bir şey istemiyoruz.” diye konuştular.

Güzergahta meydana gelen kazalarla ilgili olarak bir değerlendirme yapan Hasançelebi Beldesi Belediye başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, “ İstatistiklere baktığımızda Malatya da en çok kaza Malatya- Sivas Karayolunda meydana geliyor. Yani bizim, yani Hekimhanlıların kullandığı devlet karayolunda. İstatistiklerde genelde ölümlü kazalara yer veriliyor. .Basit kazalar yer almadığı gibi, ‘ölen yaralanan yok, gelen mala gelsin’ diyerek birde seviniyor ve şükrediyoruz. Ölümlü kazalar bizi kahrediyor. Ama kader deyip kabulleniyoruz.” dedi.

Güzergahta, son 5 ayda meydana gelen kazalarda 20’den fazla vatandaş yaşamını yitirirken, yüzlerce vatandaş da ağır yaralandı. 2 yıl önce meydana gelen ve 24 fındık işçisinin yaşamını yitirmesine neden kazadan sonra, geçtiğimiz gün meydana gelen kazada 4 kişi yaşamını yitirdi.

Kazalarla ilgili olarak yorum yapan teknik uzmanlar, “Malatya’nın etrafını çevreleyen ve Karayollarının uhdesinde olan yollarda iyileştirmeler, genişletmeler ve yeni yollar yapılırken, Malatya sınırları içindeki yollarla ilgili en ufak bir çalışma yok. Malatya’yı Güney batıya, Batı, Doğu ve Kuzey batıya bağlayan güzergâhların durumu bu tezimize en iyi örnektir. Ölümlü kazaların sıkça meydana geldiği ve halk arasında Azrail’in en fazla mesai yaptığı yol olarak adlandırılan Malatya-Sivas Karayolu güzergahında şu ana kadar hiçbir çalışma yapılmadı. Siyasiler ve Karayolları yetkilileri ‘İhalesini Nisan ayında yaptık. En kısa sürede başlayacağız’ diyorlar. Ama, aradan 8 ay geçti güzergahta hiçbir çalışma belirtisi yok. çalışmalar henüz başlamadı. Kimi kandırıyorlar” eleştirisinde bulundular.

FOTO: Yaşar KARAASLAN