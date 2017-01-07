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Malatya Haber -

Ne Oldu da Kaymakam ‘Müdür’ Oldu?!.

Ne Oldu da Kaymakam ‘Müdür’ Oldu?!.
  • 07.01.2017
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Yeşilyurt Kaymakamı Nesim Babahanoğlu’nun, İçişleri Bakanlığı’nın ani kararıyla, bu görevden alınarak “tenzil-i rütbe” diye değerlendirilen Çankırı İli Hukuk İşleri Müdürlüğü görevine atandığı bildirildi.

Diyarbakır’ın Çermik İlçesi Kaymakamı iken, Ağustos 2012’de İçişleri Bakanlığı kararnamesiyle Yeşilyurt İlçesi Kaymakamlığı görevine atanan ve 2016’da da “Türk İdareciler Derneği” tarafından “Yılın İdarecisi” seçilen, ödülünü de dönemin İçişleri Bakanı Efgan Ala’nın elinden alan Babahanoğlu’yla ilgili görevden alma ve pasif bir makamda görevlendirilme işleminin nedeni merak konusu oldu.

Babahanoğlu’nun görevden alınmasından sonra, Yeşilyurt Kaymakamlığı’nın resmi internet sitesinin “Kaymakamımız” bölümüne; Yeşilyurt Kaymakamı Nesim BABAHANOĞLU İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 28/12/2016 Tarih ve 22303 Sayılı geçici görevlendirme onayı ile 01/01/2017 Tarihinden itibaren Çankırı Valiliği Hukuk Müşavirliğine Görevlendirilmiştir.” açıklaması konuldu.

Hakkındaki işlem sürpriz olarak nitelendirilen Babahanoğlu, 1977 Muş-Bulanık doğumlu. İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümü mezunu olan evli ve 2 çocuk babası Karamanoğlu, daha önce sırası ile Karaman’ın Kazım Karabekir İlçesi, Diyarbakır’ın Hani ve Çermik ilçelerinde kaymakamlık görevinde bulundu, 2012’de Yeşilyurt Kaymakamlığı görevine getirildi.

Bu arada Babahanoğlu hakkındaki bakanlık işleminden sonra, Yeşilyurt Kaymakamlığı görevine Battalgazi Kaymakamı Vedat Yılmaz’ın vekalet etmeye başladığı öğrenildi.

malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi

Yeşilyurt Kaymakamlığı’nın internet sitesinde yeralan açıklama:

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