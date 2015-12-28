Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesi’nin Dost Meclisi’nin bu ayki konuğu Malatya Valisi Süleyman Kamçı oldu.

Müstakili Sanayici ve İş Adamları Derneği’nde (MÜSİAD) düzenlenen dost meclisine üyelerin yanı sıra yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Dost Meclisi toplantısı öncesi konuşan MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Mehmet Balin, “1990 yılında kurulan sivil toplum örgütüyüz ve şuan da 81 ilde üyemiz var. Son beş yılda yurt dışında 159 nokta da şubesi olan ve temsilciği bulunan bir sivil toplum temsilciğini haline geldi. MÜSİAD yurt içinde ve yurt dışında ciddi bir şekilde şubelerini artırmayı düşünüyor ve bu üyelerimizi üretmiş oldukları bu ürünleri pazar hem yurt içinde hem de yurt dışında pazarının artırmak için yapmış oldukları pazar payı arttırmak için yapmış oldukları pazarlama bu üyelerimize ait 45 bin şirketimizi bulmakta. Bu şirketlerimizde 161 bin kişi çalışmakta. Malatya’da şu an itibariyle toplum üyemiz 102’dir” dedi.

Malatya Valisi Süleyman Kamçı ise konuşmasında, ekonomik değerlendirmeler yaptı. Kamçı, “Özellikle son 10 yıllık periyotta gösterdiğiniz sanayi potansiyeli içinde söylemek mümkün. Ciddi bir çözüm yaptığını söylemek mümkün bu yeterli midir, hayır yeterli değildir. Yıllar önce Malatya’ya Kayseriyle Gaziantep’le Kahramanmaraş’la aynı durumdayken şimdi onlar bizden şuanda daha üstün. Ama bizimde onların hedefinde yükselmemiz gerekiyor. Ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız” dedi.

Malatya’nın sanayileşmesi gerektiğini ifade eden Kamçı, “Havaalanı var ama daha iyi hale gelmesi gerekiyor” dedi.

Vali Kamçı, daha sonra üyelerden gelen soruları yanıtladı.