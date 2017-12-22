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Malatya Haber -

“Ne Yaptığını Bilen Bir Ekip Var”

“Ne Yaptığını Bilen Bir Ekip Var”
  • 22.12.2017
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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Çakır, MASKİ Genel Müdürlüğü saha personeli ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

“Gece gündüz hizmet eden personeli tebrik ediyorum”

Zorlu şartlarına rağmen şehrimize hizmet etmek için toz toprak içinde çalışan, MASKİ’nin omuriliği saha personelleriyle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Çakır, “MASKİ Genel Müdürlüğü büyük bir aile. Son 3,5 yıl içinde gerçekleştirdiği yatırımlara baktığımızda Malatya’nın altyapısında çok büyük bir değişim yaşandı. Şehrimizin merkez ve ilçelerinin tamamına 50 yıllık hizmet verecek altyapı yeniden inşa ediliyor. Kayıp kaçak su kullanımının tespit edilmesi, arızalara anında müdahale edilmesi ve suyun sisteme tekrar kazandırılması için çalışmalar aktif bir şekilde devam ediyor. Malatya’mız için MASKİ olarak Stratejik planı belirledik. Önümüzdeki yıllarda hayata geçireceğimiz 50 yıllık su politikasını belirliyoruz.  Sahanın olumsuz koşullarına rağmen çok hızlı ve pratik çalışan, ne yaptığını bilen, planlayan ve hayata geçiren bir ekip var. Malatya’nın her bölgesinde bu ekibin emeği var. Şehrimizin altyapısını garanti altına almak için gece gündüz demeden çalışan sizleri tebrik ediyorum.” dedi.

“Olumsuz koşullarda bile hizmete devam eden bir ekip”

Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Çakır, “Vatandaşımızı temiz su içmesini sağlamak bizim boynumuzun borcudur. Bu kapsamda sistemleri doğru kurmak için sizler elinizden geleni yapıyorsunuz. MASKİ Genel Müdürlüğü kurumsallaşması, planlı çalışmaları ve dev altyapı yatırımlarıyla Türkiye’de birçok su kanal idaresine örnek oldu. Malatya’nın her bölgesinde yoğun bir şekilde yatırımlar yaptı. Metraj ve maliyet olarak rekor yatırımlar yapılıyor. Yaptığımız bu yatırımlarda bizlere anlayış gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Olumsuz koşullara rağmen süreç içinde özverili çalışmalarınızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Allah mahcup etmesin kazasız belasız hizmet yapmayı nasip etsin.” dedi.

Bülten- malatyahaber.com

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Yorumlar
  1. gökmen dedi ki:
    22 Aralık 2017, 15:30

    SODES ci Daire Bşk. nirede (Sosyal Destek Programı) gözlerim O’ nu aradı göremedim

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  2. nazim ilhan dedi ki:
    22 Aralık 2017, 09:43

    maski iş yapıyor diye pankart açıp haberlerde bir şey yok muş gibi konuşuyorsunuz ya insan nerede yaşıyor anlam veremiyor
    YETER BİR İŞİ ADAM GİBİ YAPIN her mahallede bir kepçe bir kamyon maski aracı var
    trafik saatlerinde yol kazımaları.
    asfaltı veya kaldırımı yapılan yerde maski aracı var
    araç sayılarınızı azaltın malatya halkına fazla zarar vermeyin saygılar .

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  3. Ülkü KOÇAK dedi ki:
    22 Aralık 2017, 02:21

    Çarşı merkezde haftalık su kesintisi var. 🙂
    Haftada üc defa telefonlarımıza Hasanbey, Hacı abdi, Çilesiz mahallerinde boru hattı değişim mesajları. 🙂

    Bilinçli işin zirvesindeyiz.

    Başka şehirde yaşayamam.
    :)))))))))))

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