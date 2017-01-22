“Neden Bozuldu, Anlayamadık!..”

CHP’li başkan kenti yöneten ‘habersizler’ için not tuttu.. Muhtarlar ‘görülmeyen’ sorunlarını anlattılar..

CHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Ahmet Küçükşahin’in, mahalle ziyaretleri sürüyor. Beraberinde ilçe teşkilatı üyeleri ile birlikte Turgutözal, Karakavak, Çilesiz, Dilek, İnönü, Abdulgaffar, Samanlı, Aşağıbağlar mahallelerini ziyaret eden Küçükşahin, muhtarlardan sorunları dinledi.

CHP Yeşilyurt İlçe teşkilatına mahalle muhtarlarının aktardığı sorunlardan öne çıkan başlıklar şöyle:

“Turgut Özal Mahallesi Muhtarı Cebrail Yılmaz:

Mahallenin nüfusu 12.000 civarındadır. Su sorunu var, ancak şu an şebekeler değişiyor. Şebekeye ilişkin çalışmaların 5-6 ay devam edeceğini tahmin ediyoruz. Hikmet ve Sukut sokaklar çıkmaz sokak niteliğindedir. Resmi olarak iki ucu açık görülen bu iki sokağın diğer ucunun açılmasını istiyoruz.

Karakavak Mahallesi Muhtarı Alaattin Boyraz:

Mahallenin nüfusu 28.000 civarındadır. Beş dönemdir yapılamayan şuyulandırma bu dönem yapıldı ve bitirildi. En büyük sorunumuz, elimizden alıp, İmam Hatip Lisesi yaptıkları ortaokulumuzdur. Biz ortaokulumuzu istiyoruz. İmam Hatip Lisesinin 90 civarında öğrencisi var. Bir tanesi dahi bizim mahalleli değil. İmam Hatip Lisesi olsun, ancak ortaokulumuz da olsun. Defalarca söyledim, mahallenin her köşesine İmam Hatip Lisesi yapabilirler, ancak benim ortaokulumu kapatmasınlar. Mahallemizde içme suyu sorunu yaşamıyoruz. Ancak MASKİ ile sorunumuz var. Söküyor, yapıyor, ancak pisliğini bırakıp gidiyor. MASKİ, sadece mahallemizde değil bütün Malatya’da sıkıntı yaşatıyor.

Bölgemizde çok yoğun fakir var. Sosyal yardımlaşmadan kömür haricinde bir şey alamıyoruz. Üniversite öğrencilerine verilen burslar için çok torpil dönüyor. Torpilli olana burs veriyorlar. Kriterlere göre adil olunması gerektiğine inanıyorum. Mahallemizde 65 Suriyeli aile var. Devlet onlara kömür verdi, ancak kömür tek başına yanmıyor. Odun da verilmeli.

Çilesiz Mahallesi Muhtarı Ahmet Yılmaz Büker:

2009 yılındaki nüfus sayımına göre 1300 olan mahalle nüfusu, bölgenin imara açılmasıyla birlikte bugün 25.000 olmuştur. Kanalizasyon sorumuz yoktur. 3-4 aydır sürekli kesilen suyumuz, son 20 gündür düzenli olarak akıyor. Buna rağmen içme suyu sorunumuz var.-Mahallemizde 8 Suriyeli aile var. Her bir aile için bir dosya açtım, kayıtlarını yaptırdım. Bizi tedirgin eden bir durumları yoktur.

Dilek Mahallesi Muhtarı Osman Karaavcı:

Mahallenin nüfusu 20.000 civarındadır. En büyük sıkıntımız sulama suyudur. Battalgazi Sulama Birliği bizi mağdur ediyor. Bu işin onlardan alınması gerekiyor. Herkesi canından bezdirdiler. Bir kısım bahçe sahipleri bahçelerini terk etti.

Horata’dan gelen ve Dilek’in içerisinden geçen ve sulama suyu içerisine kanalizasyon ve Organize Sanayi Bölgesinden gelen pis sular karıştığı için yazın koku yapıyor, sinek üretiyor. Bununla birlikte bahçelerimizdeki sebze ve meyveleri bu sularla sulamak zorunda kalıyoruz. Bunun çevreye ve sağlığa büyük zararalar verdiği inancındayız.

İçme suyu sorunu devam ediyor. İçme suyu temini için iki adet artezyen var. Buradan çıkarılan sular şebekeye basılıyor. Ancak kimse şebeke suyundan içmiyor. Ayda 20-30 TL. şişe ile aldığımız içme suyuna para veriyoruz.

Malatya’nın gerek içme suyu, gerekse sulama suyu ihtiyacını karşılamak için büyük bir baraja ihtiyacı var. Bu baraj Beypınar veya Aksuyu bölgelerinde yapılabilir. Bu iş sondajlarla halledilemez.

Dilek mahallesinin imarı yoktur. İmar olmayınca altyapı da olmuyor. Buranın imarla birlikte alt yapısı sorununun çözülmesi gerekmektedir.

Tedaş’tan memnun değiliz. Tedaş’ı ilgilendiren konularda doğru düzgün hizmet alamıyoruz.

Malatya merkezden Dilek’e gelen anayolun yetersiz olan kısmının yapım çalışmalarına başlandı. Yaza kadar bitirileceğini düşünüyoruz.

Çakmak Kışlasına bir üniversitenin konuşlandırılması, Dilek’lilere ekonomik açıdan büyük faydası olacağı kanaatindeyiz. Bu nedenle böyle bir projeyi istiyoruz ve destekliyoruz.

İçme suyu sorununun aşılabilmesi için eski şebeke iptal edilip, yeni bir şebeke döşenecekmiş. Bununla birlikte Dilek bölgesine 5.000 tonluk bir depo yapılacakmış.

Vatandaşların ilettiği bir başka sorun, Malatya merkez-Dilek arası ulaşım sorunudur. Yaklaşık 50 kişi kapasiteli (ayakta ve oturarak toplam) 10 adet küçük otobüs yeterli olmadığını ifade ettiler. Konuşmaya katılan bir başka vatandaş “Bu küçük otobüslere bindiğimizde insan insanlığından utanıyor” diye ilave etti.

Dilek-eski Sütlüce yolunun asfaltlanmasını talep ediyoruz.

Kanalizasyon sorunumuz var. Yaklaşık 30 yıl önce, o günlerin koşullarına göre göre döşenen atık su boruları bugün yeterli gelmiyor. Zira bugün nüfus 20 bin civarındadır.

İnönü Mahallesi Muhtarı Abdulgazi Atabey:

Nüfus 10.000 civarındadır. Su sıkıntısı iki yıldır vardı, ancak yirmi gün önce halledildi. Muhtarlık binasına gelmiş olan bir vatandaş; “Bu ay 100 TL su parası ödedim, bir ton su 3 TL. Çok pahalı” dedi. Kanalizasyon boruları 10 yıl önce değiştirilmiş olmasına rağmen, sık sık tıkanmalar oluyor. 13-14 yaşındaki çocuklar parklarda istenmeyen davranışlarda bulunuyor. Gerek yetkililerin, gerekse anne ve babaların önlem almalarının gerekli olduğunu düşünüyorum. Ben muhtarla görüşme yaparken bir vatandaş, “Birkaç genç parkta bulunan oturma banklarını yakmaya çalışıyor.” diye şikâyette bulundu. Muhtar dışarı çıkınca, gençler kaçtılar. Tedaş, beş aydır bir iki işçi ve bir kepçe ile kabloları yer altına almaya çalışıyor. Oysa bu işi iki kepçe ve daha fazla işçi ile iki ayda bitirebilirler. Sözleşmelerini böyle yapsalar daha az mağdur oluruz.

Samanlı Mahallesi Muhtarı Orhan Balaman:

Nüfus 7.000 civarındadır. İçme suyu sorunu 20-25 gün önceye vardı. Anca şu an yoktur. Altyapı sorunumuz yoktur.

Abdulgaffar Mahallesi Muhtarı Hüseyin Özcan:

Nüfus 16.000 civarındadır. Bir numaralı sorunumuz Tedaş ile ilgilidir. 2014’ten beri devam eden yetersiz çevre aydınlatması sorunu devam ediyor. Bununla birlikte yer altına alınacağı söylenen kablolar henüz yer altına alınmadı. Umarım bizi oyalamıyorlardır. Kanalizasyon ve içme suyu sorunumuz mevcut değil. Sadece çalışmaların yapıldığı dönemde bir ay kadar bir sıkıntı yaşamıştık.

Aşağıbağlar Mahallesi Muhtarı Cafer Kenan Top:

Nüfus 7.000 civarındadır. En büyük sıkıntımız Horata Vadisi Projesi’dir. Ancak bu konuda ne bir çalışma var, ne de bir ilgi var. Dondurulmuş şekilde duruyor. Mahallemizin imarlı olan bölgelerinde bir metrekare 1000 TL, Horata Vadisi Projesi bölgesinde metrekaresi 300 TL. bile değil. 6 yıldır bu hikâye böyle devam ediyor. Eğer proje gerçekleşmeyecekse bunun yükünü kim çekecek? Anılan bölgede bir “şuyu” vardı, bir yıl önce bozuldu. Neden bozuldu anlayamadık!

Abdulgaffar Mahallesi ile Aşağıbağlar Mahallesi arasından geçen Yeşilyurt Caddesi çok işlek. Şeyhbayram, Cemalgürsel, Abdulgaffar ve Aşağıbağlar Mahallelerinin kesişme noktası olan kavşağa bir trafik ışığı koydular, ancak çalışmıyor. Bu kavşakta her hafta bir kaza oluyor.

MASKİ içme suyu şebekesini yapıyor, kazmış olduğu kanalları doldurmadan çekip gidiyorlar. Vatandaşlarla biz karşı karşıya geliyoruz. MASKİ yüzünden muhtarlığı bırakma noktasına geldim.

Topsakaloğlu Sokakta elektrik aydınlatma direklerini söktüler, 3 yıldır Tedaş’a yaptıramadım. Artık ben de bıktım!”

Bülten- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com