Hızlı tren konusunda defalarca farklı tarihler verildiğini söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Madem hızlı tren 2023 te gelecekti , neden yıllardır Malatyalıları kandırdınız?” dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın, katıldığı bir programda Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamalarda Malatya’nın isminin geçmediğini belirten Ağbaba, “Ekonomik,sosyal, nüfus büyüklüğü bakımından Malatya’dan daha geri olan şehirlere daha hızlı gelen yüksek hızlı trenin, Malatya’ya en iyi ihtimalle 6 yıl sonra gelmesini kabul etmek mümkün değil. Malatya kuzeyi güneye, doğuyu batıya bağlayan bir düğüm noktası üzerinde bulunuyor. Böyle önemli bir coğrafi konumu olan kentin hızlı trenin en son geleceği şehirlerden biri olmasının sebebi sürekli konuşan AKP Milletvekilleri tarafından kamuoyuna açıklanmalıdır” dedi.

Ağbaba, “Geldiğimiz noktada görünen o dur ki Malatya bu kez de Yüksek Hızlı Tren konusunda kandırılmıştır.Aynı kişilerin, aynı konuyla ilgili defalarca farklı açıklamalar yapması, her açıklamalarında, ihale aşamalarından bahsetmeleri Malatyalıları kandırmak değil de nedir? Açıklama yapan milletvekilleri lütfen arşiv taraması yapsınlar ve Malatyalılara hızlı tren konusunda kaç kez farklı açıklama yaptıklarını görsünler. Malatyalılar bu siyasi anlayışı asla hak etmiyor.” ifadelerini kullandı.

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