Nefes Spor Kulübü Bocce’de İddialı

Nefes Spor Kulübü Ankara Kazan’da yapılan Bocce 3. lig müsabakalarında Malatya’yı temsil etti. Bocce’de oldukça iddialı olan kulüp, yıl içerisinde Türkiye Bocce Şampiyonasına katılıp, iyi bir derece elde etmeyi hedefliyor.

Bocce branşında Malatya adına müsabakalara katılan ilk ve tek kulüp olan Nefes Spor Kulübü hedefini yıl içerisinde yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılmak olarak belirledi.

Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu İl Temsilcisi ve aynı zaman da kulüp başkanı olan Mürsel Kurt, Bocce 3. lig müsabakalarına Malatyalı milli sporcu Rıdvan Aydemir, antrenörü Hande İkisi ve Kadir Burak Beldek’in katıldığını ve Malatya’yı en iyi şekilde temsil ettiklerini belirtti.

Hedeflerinin bir yıl içerisinde 1. Lige çıkmak olduğunu ifade eden Kurt, gençleri Bocce branşına yönlendirmek için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını dile getirdi.

Kurt, Nefes Spor Kulübü olarak birçok branşta çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Kurt, “Nefes Spor Kulübü Özel Sporcular alanında da Bocce Türkiye Şampiyonluğu ve Türkiye İkinciliği kazanarak başarı bazında tek kulüp olma özelliğini sürdürmektedir. Bocce, Bowling, Badminton, Cimnastik, Atletizm, Yüzme, Hippoterapi, Masa Tenisi, Kayak, Voleybol, Dart branşlarında faaliyetlerini sürdüren Nefes Spor Kulübü amacı spor odaklı bir kulüp anlayışı ile gerek normal sporcular, gerekse özel sporcular alanlarında sportif çalışmalara devam etmektedir” dedi.

BOCCE NEDİR, NASIL OYNANIR?

Bocce, bir tür spor dalı. Sporun kökeninin Anadolu’ya dayandığı ve M.Ö. 5000 yıllarında oynandığı tahmin edilmektedir. İlk çıktığı yıllarda cilalanmış kaya parçalarıyla oynanan oyun, günümüzde tamamen yuvarlak ve sentetik malzemelerden yapılmış toplarla oynanmaktadır. Bugünkü şekliyle ilk kez Romalılar tarafından oynanmış ve “bocce” adını da Romalılardan almıştır. En eski spor dallarından birisi olarak kabul edilmektedir. Türkiye bocce ile 1991 yılında tanışmış, 2005 yılında “Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu”nun kurulmasıyla bilinen spor kimliğine kavuşmuştur.

Oyundaki amaç, attığınız/yuvarladığınız toplarınızın hedef topa yakın olmasını sağlamak. Rakip toplarından hedef topa daha yakın olarak atılan her top için bir puan alınıyor, 15 puan alan oyuncu oyunu (maçı) kazanıyor. Eğer rakibin topu hedef topa daha yakınsa ve sizin yuvarlamanız olanaksızsa hedef topu ya da rakip topu vurmak için de atış yapılabilmektedir.

Yeni Malatya Gazetesi