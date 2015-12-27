“Nelerde Usta Olduğu Çıktı!”

CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç ,Malatya’da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. CHP Milletvekili Malatya Veli Ağbaba, İl Başkanı Enver Kiraz ve parti yöneticileriyle birlikte Arguvan, Güzelyurt,Hekimhan ve Hasançelebi’de halka seslenen Genç, “Tayyip Erdoğan ben bu hukuka güvenmem oğlumu savcılara göndermem “ diyor. Senin güvenmediğin hukuka biz neden güvenelim? “şeklinde konuştu.

CHP İl Başkanı Enver Kiraz , kalabalık kitleye yaptığı konuşmada “Bu coşku iktidara geleceğimizin en güzel göstergesi. Cumhuriyet Halk Partisi’nin tarihsel süreç içerisindeki önemi bugün bir kez daha görülüyor.Ülkemizin içinde bulunduğu eşitsizlik, adaletsizlik, hukuksuzluk, haksızlık, hırsızlık, yolsuzluk anlayışıyla çocuklarımızın geleceğinin çalındığı bugün tekrar CHP’nin bilgili birikimli adayları kadrolarıyla üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek.Herkesi Türkiye’nin birleştirici gücü CHP’nin altında birleşmeye davet ediyorum.Ele ele , omuz omuza vererek halkın iktidarını kuracağımız” dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba “ 17 Aralıktan sonra AKP’nin bir özelliği ortaya çıktı. Büyük Usta diyorlardı. Nelerde usta olduğunu 17 Aralık’tan sonra tüm Dünya gördü. Kasalar, ayakkabı kutuları, elbise kılıfları çıktı. Bir tek kişi bunlar yok diyemediler. Bizim adaylarımız çalmayacak. Halktan yana, hukuktan yana davranacaklar.AKP’yle kafa kafaya mücadele eden bir tek CHP var. Hekimhan’da, Arguvan’da, Malatya’da tüm halkımızdan destek bekliyoruz. Gezi direnişi ile kimyası bozulan AKP Hükümeti’ni 30 Martta Sandığa gömeceğiz.”şeklinde konuştu.

BİNALİ YILDIRIM DEĞİL, DOLAR YILDIRIM

CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç ise AKP İktidarının İsmet paşa’nın, Atatürk’ün kemiklerini sızlattığını kaydederek , “Yaptıkları icraatlarla bu ülke için canlarını vermiş şehitlerin kemiklerini sızlattılar. Tayyip Erdoğan’ın oğlunu yolsuzluktan dinlemişler. Emniyet Müdürüne yazı yazmışlar, yakalayıp getirin diyorlar. Emniyet Müdürü ‘yakalamam’ diyor. Tayyip Erdoğan ‘ben bu hukuka güvenmem oğlumu göndermem’ diyor. Senin güvenmediğin hukuka biz neden güvenelim? Ben mahkemeyi dinlemem diyorsan sen kimsin? Daha geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim için bir kanun çıkardılar. Müsteşar dışındaki 60 bin eğitim personelinin görevine son verdiler. Böyle bir devlet olur mu? Binali Yıldırım değil ,Dolar Yıldırım. İşadamlarından 100 er milyon dolar topluyorlar. 30 Mart seçimlerinde Türkiye Cumhuriyeti’nin birlik ve bütünlüğümüzü korumak için, demokrasiyi korumak için, bu memlekette yaptıkları yolsuzlukların hesabını sormak için hepinize büyük görev düşüyor.” Şeklinde konuştu.

AĞBABA’NIN ZİYARETLERİ..

Bu arada, Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Hekimhan’ın Dostal Köyü, Yazıhan’a bağlı Yeniköy, Boztepe ve Akyazı köylerini ziyaret etti. Ağbaba ve beraberindekiler, Tecirli Köyü’nde yapımı tamamlanan Cemevi açılışına da katıldı.

Milletvekili Ağbaba, ziyaret ettiği köylerde ‘yolsuzluklarla mücadele edeceğiz’ diye iktidara gelenlerin cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluklarını yaptıklarını iddia etti. Ağbaba, hukuk sisteminin çökertildiğini, art arda gelen yasaklarla Türkiye’nin itibarının ayaklar altına alındığını ileri sürdü.

Tecirli Köyü Cemevi açılışında konuşan Veli Ağbaba, “Tecirli Cemevi’nde her zaman sevginin, hoşgörünün, kardeşliğin, barışın sesi yükselecektir. Kazanlarda sevgi, kardeşlik, barış kaynayacaktır. Yüzyıllardan beri bu inancın mensupları bedel ödeyerek ibadet etseler de inançları ve cem evleri yok sayılmıştır” ifadelerini kullandı.

“Aleviler yüzyıllardır çok bedel ödedi. Ayrımcılığa uğradı. Yakıldılar. Asıldılar. Haklarında katliamlar için fetva verildi. Ama hiçbir zaman intikam duygusuyla hareket etmediler. Çünkü onlar incinsen de incitme anlayışından gelmektedir” diyen Ağbaba, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Ben bu ayrımcılığın son bulabilmesi için üzerime düşeni yaptım, bundan sonra da yapmaya devam edeceğim. Cem evinin açılmasında katkısı olanları kutluyorum. Teşekkür ediyorum.”