Nemrut’a Fotoğraf İçin Gezi

Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) tarafından 27-28 Mayıs günleri Nemrut’ta fotoğraf çekimi için ‘Fotoğraf Atölyesi’ düzenleneceği bildirildi.

MAFSAD’dan etkinlikle ilgili şu açıklama yapıldı:

“Fotoğraf Ustası Faruk Akbaş tarafından gerçekleştirilecek olan fotoğraf atölyesi 27-28 Mayıs 2017 tarihlerini kapsayacak. İlk gün Cendere Köprüsü, Karakuş Tümülüsü, Arsemia Antik Kenti gezildikten sonra akşama doğru Nemrut Dağı’nda güneşin etkileyici batışına tanıklık edilecek. Gece de uzun pozlama tekniğiyle Nemrut’un ihtişamlı heykelleri yıldızlar eşliğinde fotoğraflanacak. Bu sayede Nemrut Heykellerinin birbirinden güzel fotoğrafları çekilmiş olacak. İkinci gün Akçadağ’da bulunan Levent Vadisi Kaya Tırmanış Bahçesinde dağcılar, antrenman yaparken, ters ışık silüet fotoğrafları çekilecek. Bunun yanında Levent Vadisinin mağaraları, doğası, insanı ve birbirinden ilginç jeolojik oluşumları için de fotoğrafçılar deklanşörlerine basacaklar.

MAFSAD Yönetim Kurulu Başkanı İnan Orhan yaptığı açıklamada, Fotoğraf Sanatçısı Faruk Akbaş’la birlikte yılın belli dönemlerinde farklı atölye çalışmaları yaptıklarını ve bu çalışmalara Ülkemizin dört bir yanından katılımcıların geldiğini söyledi. Nemrut Fotoğraf Atölyesi kapsamında da İstanbul, Konya, Ankara, Malatya ve Bursa’dan katılımların söz konusu olacağını ifade eden Orhan, Fotoğraf Ustası Faruk Akbaş’la yaptıkları atölyelerin her dakikasının verimli geçtiğini sözlerine ekledi.

Fotoğraf için Dünyanın her tarafını gezen Fotoğraf Sanatçısı Faruk Akbaş, MAFSAD’la birlikte Malatya’da güzel çalışmalara imza attıklarını, Malatya’da fotoğraf çalışırken keyif aldığını, insanıyla, doğasıyla Malatya’nın Doğu’nun en güzel illerinden biri olduğunu ve yapacakları bu atölye sayesinde hem Nemrut’un, hem de Levent Vadisi’nin güzelliklerini ortaya çıkararak, buraların tanıtılmasına katkı sunabileceklerini belirtti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, atölye katılımı ücretli olacak ve atölye katılımcılarına Faruk Akbaş imzalı “Gezi Fotoğrafçılığı” kitabı ile katılım belgesi takdim edilecektir.

Bilgi ve kayıt için 0 505 759 5213 numaralı telefon aranabilir. ”

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