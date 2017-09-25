Nemrut’ta Arpanatolia Konseri

Nemrut Dağı zirvesinde 7 Ekim tarihinde “Arpanatolia” grubu konser verecek.

Adıyaman Belediyesinin katkılarıyla Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü tarafından her yıl düzenlenen ve bu yıl 18’incisi gerçekleştirilecek olan “Nemrut’a Tırmanıyoruz” projesi kapsamında 6-8 Ekim 2017 tarihleri arasında engellileri Nemrut Dağının zirvesinde buluşturacak. Etkinlik kapsamında “Arpanatolia” grubu bir konser verecek.

Bölge Guvernör Yardımcısı Ferit Binzet, ”Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü tarafından bu yıl 18’incisi gerçekleştirilecek olan projeye UR. 2420. ve 2440. Bölge Federasyonlarına bağlı Rotary Kulüplerinin ve Engelli derneklerinin de desteği ve katılımıyla çok daha coşkulu ve renkli geçeceği inancındayız. Başta Ankara, İstanbul, Çorlu, İzmir, Eskişehir, Adana, Mersin, Gaziantep, Malatya, Karadeniz Ereğli ve bir çok ilin yanı sıra ABD, Brezilya, Tayvan, Meksika, Tayland ve Bulgaristan başta olmak üzere Exchange Değişim Programı öğrencileri, engelliler ve rotaryenlerin katılımı ile Adıyaman’da adeta bir şenlik havasın düzenlenecek aktiviteler ile Adıyaman yüzlerce misafiri ağırlamaya hazırlanıyor” dedi.

Adıyaman, iha