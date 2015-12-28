Nemrut’ta Donma Tehlikesi!

İstanbul’dan, Adıyaman’a, gelerek Nemrut Dağında aniden bastıran tipi ve kar yağışı nedeniyle Nemrut Dağında mahsur kalarak donma tehlikesi yaşayan 97 yerli turist, UMKE, Jandarma ekipleri ile AFAD Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan, Adıyaman’ın Nemrut Dağına geziye gelen 97 kişilik yerli turist akşama doğru saat 18:00 civarlarında aniden bastıran tipi ve kar yağışı ile yolların buzlanma nedeniyle geldikleri minibüsle Nemrut Dağından inemediler. Nemrut Dağından inemeyen 97 kişi minibüsler içerisine girerek burada jandarma ekiplerine bilgi verdiler. Olay yerine gelen jandarma ekipleri 97 kişiyi sakinleştirip durumu hemen UMKE ve AFAD ekiplerine bildirdi. Adıyaman’dan, yola çıkan UMKE ekipleri olay yerine vararak yanlarında getirdikleri battaniyeleri mahsur kalan ve donma tehlikesi geçiren 97 kişiye tek tek dağıttı. Dağıtılan battaniyeyle ısınan 97 kişinin arasında sağlık durumu nedeniyle fenalaşan 5 kişi UMKE tarafından ekip araçlarına bindirilerek ambulansın beklediği bölgeye götürerek ambulansa alındı. Ambulansa alınan 5 kişi Kahta İlçe Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Daha sonra 4-5 saat mahsur kalan 97 kişi, UMKE, Jandarma ve AFAD Ekiplerine ait araçlarla 5’er, 6’ar bindirilip güvenilir bir bölgeye götürüldü. Daha sonra olay bölgesine gelen Karayolları ekipleri Nemrut Dağı yolunda buzlama çalışması gerçekleştirerek Nemrut Dağında mahsur kalan minibüslerin kurtarılmasını sağladı. Kurtarılan 97 kişi, UMKE, Jandarma ve AFAD ekiplerine yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür ettiler. Minibüslerin kurtarılmasıyla beraber mahsur kalan 97 kişi güvenilir bölgeden alınarak geldikleri minibüslerle geri döndü.