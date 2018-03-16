“Nerede Görev Verilirse Elimden Geleni Yaparım”

Evkur Yeni Malatyaspor’un defans oyuncusu Matheus Doria Macedo, her oyuncunun bir görev mevkiinin olduğunu ancak kendisine nerede görev verilirse sonuna kadar savaşacağını, mücadele edeceğini söyledi.

Brezilyalı savunmacı, Türk futbolunu yakından takip ettiğini belirterek, “Türkiye’de Brezilyalı futbolculara büyük bir ilgi var. Süper Ligi de yakından takip ediyordum. Tabi Türk takımlarından da birçok teklif aldım. En sonunda burada oynamaya karar verdim ve şuan çok mutluyum” dedi.

Doria, Türk futboluyla Brezilya futbolu arasında çok büyük farkların olmadığına dikkat çekerek, “Brezilya’da da teknik ve taktik üzerine oynanıyor. Özellikle Türkiye’de de her takımın santraforları çok iyi, bu durum Brezilya’da da böyle. Sonuçta futbol topla oynanıyor ve ülkeler artık çok büyük farklılıklar yok” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor maçına en iyi şekilde hazırlandıklarını dile getiren Doria, şunları söyledi: “Takım olarak iyi bir uyum sağladık ama biraz daha çok çalışmamız lazım. Trabzonspor deplasmanından galibiyetle dönmek istiyoruz. Malatya’ya 3 puanla dönmek istiyoruz. İyi hazırlandık.”

Doria, Malatya’yı daha üst sıralara çıkarmak istediklerini belirterek, “Her oyuncunun bir görev mevkii vardır. Hocam solda bana görev verirse orada da elimden gelenin en iyisi yaparım. Ben savaşçı bir oyuncuyum” dedi.

Ferdi Durdu – Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com