Nerede Hangi Maden Var?

Malatya’nın maden zengini bir il olduğu bildirildi. Madenlerin başında Demir geldiği belirtildi.

Hekimhan ilçesinde demir yataklarının bulunması ve tenörünün de yeterli olması nedeniyle özel sektör tarafından işlenen demir, il dışı ve yurt dışına gönderiliyor.

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Malatya Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Malatya’da bulunan maden yataklarının listesi şöyle:

Demir-Kurşun-Çinko (Yeşilyurt-Görgü yatağı), Bakır (Kale-Çanakçı yatağı, Pütürge-Poluşağı yatağı), Boksit (Doğanşehir yatağı), Çimento Hammaddesi (Darende yatağı), Demir (Hekimhan-Hasançelebi yatağı, Hekimhan-Deveci yatağı, Hekimhan-Karakuz yatağı, Hekimhan-Şırzı yatağı, Kuluncak, Düşüksöğüt, Kızılolukboynu ve Yunnuk yatakları, Doğanşehir-Sürgü (Gösten tepe, Çej tepe, Çakşak tepe, Demir tepe) yatakları), Jips (Hekimhan-Ağharman yatağı), Dolomit (Hekimhan-Zorbahan tepe yatağı), Florit (Darende-Kuluncak yatağı), Krom (Hekimhan-Bıcır yatağı), Kum-Çakıl (Arapkir-Tohma nehri yatağı, Arapkir-Arapkir nehri yatağı, Darende-Yazıköy, Ortaköy yatakları), Pirofillit (Pütürge yatağı, Dölek bölgesi, Babik bölgesi), Vermikülit (Darende yatağı), Tuğla-Kiremit Hammaddesi (ilin muhtelif yerlerinde), Kömür (Linyit) (Hatunsuyu, Karaca, Arguvan yatakları), Jeotermal Kaynak (Hasançelebi-Hamampınarı kaynağı) , Mineralli Su (Darende-Balaban kaynağı, Doğanşehir-Harapşehir kaynağı, Kale-İspendere kaynağı).