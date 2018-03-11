“Neustaedter’de Ciddi Bir Duruma Rastlanmadı”

Yeni Malatya Stadyumu’ndaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında çarpışma sonucunda darbe alan Fenerbahçeli Roman Neustaedter’in kaldırıldığı İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde yapılan tetkiklerinde her hangi olumsuz bir bulguya rastlanılmadı.

Takımının ilk golünü atan ve maçın 58. dakikasında sakatlanan Roman Neustaedter’in yerine Luıs Carlos Novo Neto alınmıştı.

Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılan Roman Neustaedter’in baş dönmesi şikayeti üzerine acil serviste tetkiklerinde her hangi olumsuz bir bulguya rastlanılmadı.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Parlakpınar, “Fenerbahçeli futbolcumuz bize baş dönmesi şikayeti ile geldi, maç esnasındaki bir çarpışma sonrasında. Acil serviste gerekli tetkikleri yapıldı. Tomografisi çekildi, MR’ı çekildi, gerekli diğer tahlilleri yapıldı ve ilgili beyin cerrahisi hocamıza danışıldı, az öncede taburcu ettik. Şuan için durumu iyi, her hangi bir sıkıntısı yoktur hastamızın.” şeklinde bilgi verdi.

Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan açıklamada da Neustadter’in sağlık durumu ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

“Yeni Malatyaspor maçında rakibinin darbesiyle sakatlanan futbolcumuz Roman Neustadter’e Malatya’da hastanede kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu gözeteminde MR çekildi. Tecrübeli futbolcumuzun kafasının arka kısmındaki yumuşak dokuda kanama tespit edilirken ciddi bir duruma rastlanmadı. Genel durumunun iyi olduğu belirlendi. Neustadter’in sağlık ekibimizin uygulayacağı tedavi sonrası onay verildiğinde takımla çalışmalara başlayacak.”

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com- iha