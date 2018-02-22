Malatya‘nın Hekimhan ilçesinde baharın habercisi ve şifalı olduğuna inanılan “nevruz çiçekleri” açmaya başladı.

Her yıl mart ayının ortalarında karların erimesiyle dağların yamaçlarında yüzünü gösteren nevruz çiçekleri, bu sene hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle Malatya‘nın Hekimhan ilçesinde erken açtı.

İlçeye bağlı Kocaözü Mahallesi’nde bir gelenek olarak yaşatılan “nevruz toplama” etkinliği mahallenin yüksek kesimlerinde, çocukların da katılımıyla yapıldı.

Dağda çocuklarıyla nevruz toplayan mahalle sakini Ziya Doğan, nevruzların çiçek açtığı anda çiftçilerin kışının da bittiğini kaydetti.

Nevruz toplamanın geçmişten gelen güzel bir gelenek olduğunu aktaran Doğan, şunları söyledi:

“Biz dağları süsleyen bu güzel çiçekleri toplamayı bir etkinlik olarak görüyoruz. Ailece dağlara çıkarak burada nevruz topluyoruz. Hoş kokusu ve güzel görüntüsüyle bizleri etkiliyor. Topladığımız bu nevruzları evimize, eşimize götürüyoruz. Onlar da bir bardağın içerisine koyarak odamızın güzel kokmasını sağlıyorlar. Bir süre suda yaşamaya devam eden nevruz, bu sırada etrafına kokusunu yayıyor. Bağa bahçeye gidip geldikçe yine toplayıp getiriyoruz ve bu şekilde solana kadar devam ediyor.”

Yusuf Cahid ÇAVDAR, AA