New York’ta Teröre Karşı Metal Bariyer Önlemi

ABD’nin New York eyaletinde araçla gerçekleştirilen terör saldırılarına önlem almak için trafiğin yoğun olduğu bölgelere bin 500 metal bariyer yerleştirileceği belirtildi.

New York Emniyet Müdürlüğü, araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelere bin 500 metal bariyer yerleştirerek araçla gerçekleştirilen terör saldırılarına karşı önlem almaya çalışacak. ABD’nin, New York eyaletinde bir buçuk yıl içerisinde gerçekleştirilen üç terör saldırısının ardından ek tedbir olarak Belediye Başkanı Bill de Blasio, Times Square meydanı başta olmak üzere kentin belirli yerlerine bin 500 metal bariyer konularak araç girişlerinin önleneceğini açıkladı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ince silindirik metal direklerin, araç saldırılarından sonra New York Emniyet Müdürlüğü olarak, kent çevresindeki yoğun alanlarda kullanılan beton bloklara karşı daha cazip bir alternatif olarak kullanıldığını belirtti. Blasio Times Meydanı’nda yaptığı açıklamada “Dünyanın her yerinde olanları anlıyoruz ve hatta bazı trajedileri gördük” dedi. 2016’da Times Meydanı’nda benzerleri hedeflendi. Avrupa ve ABD şehirlerinde yayalarla otomobil yada kamyon kullanan insanlar tarafından saldırı düzenlendi. Bu taktiği DEAŞ’ın militan grup destekçileri tarafından kullanmaya başlandı. Kenti daha güvenli hale getirmek için, bin 500 metal direkleri şehrin belirli yerlerine yerleştireceğiz” dedi.

New York, iha