Malatya’da bir otoparkta çürümeye terk edilen BMW İ8 model lüks araç, eski sahibi tarafından satın alındı.

Model olarak Malatya’da tek olan İ8, vergi borcu nedeniyle yediemin otoparkta kaderine terk edilmişti. Yarım milyon lira değerindeki aracın İstanbul’daki tanınmış eski sahibi tarafından tekrar satın alındığını ifade eden yediemin otoparkı sahibi Aziz Yiğit, lüks aracın başına bir şey gelmeden satılmasına oldukça sevindiğini söyledi.

İcralık otomobillerin çekildiği Malatya Battalgazi’deki 68 Nolu Yediemin Otoparkı borcu ödenmeyen araçlarla dolu. Yüzde 80’i hacizli araçlarla dolan otoparkta yer kalmadı. Devletin prosedürler gereği satmak istemediği icralık otomobillerin haciz dosyaları, bir süre sonra cüzi ücretlerle temlik yoluyla elden çıkarılıyor. Otoparktaki lüks bir araç ise hem modeliyle hem fiyatıyla dudak uçuklatıyor.

Türkiye’de sınırlı sayıda bulunan, Malatya’da ise tek olan araç eski sahibi tarafından yeniden satın alındı. Aracın sahibinin tanınmış bir isim olduğu öğrenilirken, teslimatın önümüzdeki günlerde yapılacağı ifade edildi.

Piyasa değeri 500 bin TL olan BMW İ8, özelliğiyle otomobilseverleri kendine hayran bırakıyor. Kapıları yukarı doğru açılan araç, karbon kullanımıyla akıllı hafif yapısı ve aerodinamik tasarımı sayesinde daha verimli ve teknolojik.

“Ne diyelim Allah bir daha düşürmesin”

Battalgazi’deki 68 Nolu Yediemin Otoparkı’nın sahibi Aziz Yiğit aracın satılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Aracın satılmasına inanın çok sevindim. Bu kadar değerli bir aracın otoparkımızda olması elbette ki sorumluluğumuzu arttırıyordu. Otoparkımızın her yerinde kamera sistemi olmasına rağmen, yine bu aracın varlığı daha farklı idi. Neyse ki satıldı. Eski sahibi tarafından alınmış araç. Sahibi İstanbul’da tanınmış bir isimmiş diye bilgi aldım. Ne diyelim Allah bir daha düşürmesin” dedi.

iha