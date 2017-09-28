Nezaket Okullarına 200 Kayıt

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi’ne bağlı semt konaklarında Yeşeren Tohumlar Projesi kapsamında açılan Nezaket Okulları, büyük ilgi görüyor. 4 konakta hayata geçirilen anaokulu hüviyetindeki okullara 200 kayıt yapıldı.

4-6 yaş grubuna yönelik olan Nezaket Okullarında; başta nezaket kuralları olmak üzere temel dini bilgiler, değerler eğitimi ve mahremiyet eğitimi konuları işleniyor. Okullar, Melekbaba Semt Konağı, TOKİ Ramazan Sarıkaya Eğitim Merkezi, Çarmuzu-Kiltepe Semt Konağı ve Yeşiltepe Semt Konağı’nda açıldı. Öğrencilere servis imkânının da sunulduğu okullara, velileri tarafından 200 çocuğun kaydı yapıldı. 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı’nın başlamasıyla kapılarını açan Nezaket Okulları’nda çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor.

Eğitim-Öğretimin başlaması dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İhsan Gençay Nezaket Okulları’nı gezdi. Yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Gençay, öğrenci ve öğretmenlere başarılar diledi.

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