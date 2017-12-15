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Malatya Haber -

Nihal Atsız’ı Andılar

Nihal Atsız’ı Andılar
  • 15.12.2017
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Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanlığı Üniversite Teşkilatı tarafından düzenlenen programda fikir adamı Nihal Atsız ölüm yıl dönümünde anıldı.

İnönü Üniversitesi Ahmet Yesevi konferans salonunda düzenlenen anma programında konuşan Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan, “Kimi aydınların Kürtçülük akımını, kimi aydınların Arap kültürü ve Batı kültürlerine teslim olduğu bir dönemde ‘Saraylarda süremem dağlarda sürdüğümü, bin cihana değişmem şu öksüz Türklüğümü’ diyerek baş kaldırmış ve kurtuluşu Türk Milliyetçiliği yani Türkçülük bayrağı altında görmüş Hüseyin Nihal Atsız Beyefendiyi rahmetle ve minnetle anıyorum” diye konuştu.

Başkan Yılan’ın konuşmasının ardından Nihal Atsız’ın şiirleri okundu. 2 saat süren programa öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

iha

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