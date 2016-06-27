Nijeryalı Futbolcu YMS’nin Listesinde
PTT 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor, bu sezon ilk yabancı transferini gerçekleştirmek üzere. Sarı kırmızılılar, Austin Amutu ile her konuda anlaşırken, tecrübeli futbolcunun imzaya yakın olduğu öğrenildi.
23 yaşındaki Nijeryalı futbolcu forvet mevkiinde forma giyiyor. İsrail ekibi İroni Kiryat Shmona forması da giyen tecrübeli futbolcu, İsrail ekiplerinden Ligat Haal takımında 8 maçta 693 dakika forma giydi ve 2 gol kaydetti.
1,86 metre boyunda olan Amutu, şuanda Malezya Süper Ligi ekibi Kelantan FA takımının formasını giyiyor.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi
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Bu topçu la liga topçusu malatyaya gelıyorsa hiç kaçırmayın.
Ajansspor da başlık arsenalden malatyaspora diye adamı arsenal dwnemiş beğenmemiş arsenalden malatyaspora başlığı bu yüzden atılmış
gerçeği söylemek gerekirse heyacanladiracak transfer bu olsa gerek…
nijerya takıntısı herhalde bir emenikede bizden çıkar diyorlar.her sezon 3-4 tane nijeryalı getirin belki bulursunuz.elinizdeki irfanı altınorduya gönderin.sizde nijeryadan futbolcu arayın akpabio,azuka…..
Yazık bir senede transferleri son güne bırakmayın.sonrada taraftara saç baş yoldurtmayın
ikinci azuka hayırlı küme düşmeler
felaket tellaı
ali ravcı geçensene 10 tane getirdi 10 uda uçtu olan malatyanın parasına oluyor yazık ali ravcıdan olmaz