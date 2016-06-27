Nijeryalı Futbolcu YMS’nin Listesinde

PTT 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor, bu sezon ilk yabancı transferini gerçekleştirmek üzere. Sarı kırmızılılar, Austin Amutu ile her konuda anlaşırken, tecrübeli futbolcunun imzaya yakın olduğu öğrenildi.

23 yaşındaki Nijeryalı futbolcu forvet mevkiinde forma giyiyor. İsrail ekibi İroni Kiryat Shmona forması da giyen tecrübeli futbolcu, İsrail ekiplerinden Ligat Haal takımında 8 maçta 693 dakika forma giydi ve 2 gol kaydetti.

1,86 metre boyunda olan Amutu, şuanda Malezya Süper Ligi ekibi Kelantan FA takımının formasını giyiyor.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi