“Nikah Sarayı’nı İhale Edeceğiz”



Malatya Belediyesi’nin, yeni projeleri nikah sarayı, sanat sokağı ile spor ve yaşam merkezi ile ilgili bu yıl ağırlıklı çalışma yapacağı bildirildi. Sanat Sokağı’nın Malatya Belediye binası ile Malatya Park AVM arasına yapılacağı belirtildi.



Belediye Başkanı Ahmet Çakır, yeni projeler hakkında bilgi verirken, “Bütün sanatsal faaliyetlerin yapıldığı, sergilerin yapıldığı sanat sokağı çalışmamız sürüyor” dedi. Şeker arazisi hava lojmanları kavşak bölümüne yeni bir nikah sarayı yapacaklarını söyleyen Çakır, şöyle konuştu: “Nikah sarayı projemizin bu yıl ihalesini yapacağız. Modern bir yapı olacak. İki nikah salonu olacak. 70 dönümlük alana yapılacak.” Bay ve bayanlara ait yüzme havuzu bulunacak spor ve yaşam merkezinin 60 dönümlük alana yapılacağını belirten Çakır, “11 bin metrekare kapalı alanı olacak. Spor ve yaşam merkezi şeker arazisine yapılacaktır“ ifadelerini kullandı.



Önemsedikleri projelerden birinin de şehrin batı girişini yeniden düzenlemek olduğunu anlatan Ahmet Çakır, şunları söyledi:



“Beylerderesi’nden başlayarak Battalgazi kavşağına kadar şehir geçişi ihaleleri tamamlandı. Bu yıl önemli miktarı yapılacak. 15 kilometrelik yolda çalışma yapılacak. Bu projeyle ilgili zaten çalışmaları başlatmıştık. İstasyon virajından hava lojmanları kavşağına kadar belli aralıklarla çalışma yaptık. Genişlettiğimiz yol çalışmasında otopark, otobüs ve dolmuş durakları da olacaktır.”

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