Niran Ünsal Minder Sohbeti’nde

Minder sohbeti programına katılan ünlü sanatçı Niran Ünsal, sevenleriyle buluştu.



Malatyapark AVM’de düzenlenen minder sohbeti programında sevenlerinin sorularını cevaplayarak sohbet eden ünlü sanatçı Niran Ünsal, sanatçı bir ailenin çocuğu olduğunu belirterek, ” 5 kuşaktan beri müzikle uğraşan bir sülalenin torunlarıyız. Müzik hayatımızda kaçınılmaz bir iş. İşin haricinde bir tutku oldu artık. Yaptığımız işin en iyisini yapmaya özen gösteriyoruz. Yaklaşık 18 yıldır bu işi yapıyorum. Bizim sülale, Atatürk’e saz çalan heyetin içindeymiş. Anneannemin anlattığı hikayelerden biliyorum.Gazi Mustafa Kemal Atatürk, meşki musikiyi seven biri olduğu için, o dönem soyisim kanunu çıkmadan önce İstanbul’un önde gelen müzisyenleri Paşaya Dolmabahçe sarayında Atatürk’e şarkılar söylerlermiş. Soy isim kanunu çıktığı dönemde yine bir akşam oturuyorlar ve Gazi Mustafa Kemal soruyor. Beyler aldınız mı soyisimlerinizi? Onlar tabi bir şaşkınlık içinde yok paşam, biz daha almadık. O gece tüm müzisyenlere soyisimlerini bizzat Gazi Mustafa Kemal vermiş. Dedem de çok güzel keman çaldığı için dedeme de Kemani soy ismini vermiş” dedi.

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