Senarist ve yönetmenliğini Semih Kaplanoğlu’nun yaptığı “Buğday” filminin Doğu Anadolu galası, Erzurum’da gerçekleştirildi.

Eğitim-Bir-Sen Erzurum Şubesinin organizasyonunda Atatürk Üniversitesindeki bir sinema salonunda gösterilen film, Vali Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu ile çok sayıda vatandaş tarafından ilgiyle izlendi.

Semih Kaplanoğlu, filmin gösterimi öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, filmlerin Anadolu’da gösterilmesini, seyirciyle yönetmen, oyuncu ve ekibin buluşmasını çok önemsediğini belirtti.

Karşılıklı olarak bu diyaloğun kurulması gerektiğini anlatan Kaplanoğlu, “Türkiye hızla değişiyor, yeni kuşaklar geliyor. Bu buluşmaları önemsiyorum” dedi.

Kaplanoğlu, yeni film projeleri üzerinde çalıştıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

“Mimar Sinan ve bir de Niyazi Mısri üzerinde çalışıyorum. Bunların ikisi öncelikle hedefimde. İmkan olursa yeni düşüncelerimiz de var ama şu anda bunları söyleyebilirim. Türkiye’deki dağıtım ağı, popüler filmlerin çok daha fazla salon bulması ve haksız rekabet, popüler kültür ürünü olmayan filmleri olumsuz yönde etkiliyor. Salonlara 600-700 kopya ile giren filmler var. Bu anlamda bir haksız rekabet var. Bunu bizim lehimize döndürecek olan şey, Türkiye’deki ve Anadolu’daki kültür merkezlerinin filmlerimize kucak açması. Çünkü bu haksız rekabete karşı yapılacak ne var bilmiyorum.”

“Yapılan kabalığı ve saygısızlığı bütün Türkiye gördü”

“24. Uluslararası Adana Film Festivali” ödül töreninde sunuculuk yapan Meltem Cumbul’un elini sıkmamasına ilişkin yöneltilen soruya Kaplanoğlu, “Değer bulmuyorum. Yapılan kabalığı ve saygısızlığı bütün Türkiye gördü, artık bunun üzerine daha fazla bir şey söylemenin gereği yok.” cevabını verdi.

Kaplanoğlu, gösterimin ardından düzenlenen söyleşide izleyicilerin “Buğday” filmi ve önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığı projeleri hakkındaki sorularını yanıtladı.

Erzurum, AA