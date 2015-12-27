“Nöbet Sorunu Var”

Sivil Memurlar Sendikası (Sime-Sen) tarafından Malatya’da üyelerine yönelik olarak istişare toplantısı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığına bağlı kuruluşlarında görev yapan personel ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli memurların üye olduğu Sime-Sen tarafından Belediye Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya Sime-Sen Genel Başkanı Akif Tutkaç, yönetim kurulu üyeleri ve sendikanın Şube başkanı Turgay Özer ile üyeler katıldı.

Sime-Sen Şube Başkanı Turgay Özer, Malatya’da banka promosyonundan kaynaklanın sıkıntı ile personele nöbet tutturulması ve yine üyelerin kadrolu görevlerinde çalıştırılmaması ile ilgili problemler bulunduğunu aktardı.

Sime-Sen Genel Başkanı Akif Tutkaç ise sendikanın 2011 yılında 51 kurucu üye tarafından kurulduğunu belirterek, 13 Temmuz 2013 tarihinde kendileri için verilen yasağın Anayasa Mahkemesi Kararı ile kaldırıldığını, sendikanın 30 Kasım 2013 tarihinde 1. Kongresini yaptığını söyledi. Tutkaç, son 3 ay içerisinde genel merkez ile birlikte 8 ilde şube binası açtıklarını söyledi. Tutkaç, bu yıl şube sayısını 17’ye çıkartmayı hedeflediklerini kaydetti.

Toplantıda üyeler ile birlikte istişare yapıldı.